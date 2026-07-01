Borsa İstanbul’da teknoloji ve elektronik sektörünün dikkat çeken oyuncularından Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Şubat ayında 22 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan ve haziran ayı itibarıyla güçlü bir yükseliş trendine giren EMPAE payları, piyasadaki satıcılı seyre meydan okuyarak yüzde 10 primle 77,55 TL’ye çıktı.

BOFA ALICI LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Hissedeki tavan hareketinin arkasındaki en büyük katalizör, kurumsal ve yabancı alımları oldu. Günlük aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 12:17 itibarıyla küresel yatırım bankası Bank of America (BofA), EMPAE tahtasında adeta agresif bir toplama hamlesi gerçekleştirdi.

BofA, gün içinde 73,61 TL maliyetle 373.863 lot net alım yaparak, toplam alıcıların tek başına yüzde 37,29’unu oluşturdu ve listenin ilk sırasına yerleşti.

Alıcı tarafında öne çıkan diğer kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

• Osmanlı Yatırım: 227.245 lot (yüzde 22,67) – Maliyet: 72,29 TL

• Gedik Yatırım: 167.284 lot (yüzde 16,69) – Maliyet: 80,41 TL

• A1 Capital: 55.483 lot (yüzde 5,53)

• Ahlatcı Yatırım: 51.005 lot (yüzde 5,09)

İlk 5 alıcının toplam hacmi 874.880 lot olarak gerçekleşirken, genel piyasa oyuncularını temsil eden "diğer" kategorisi ise sadece yüzde 12,73 pay alabildi.

SATICILAR DAĞINIK, TAHTADA 343 BİN LOT NET ALICI POZİSYONU VAR

Alıcı tarafındaki blok ve kurumsal duruşa karşın, satıcı tarafının oldukça dağınık olması dikkat çekti. En fazla satış yapan kurum 171.286 lot (yüzde 17,09) ile Deniz Yatırım olurken, onu Halk Yatırım (yüzde 10,26) ve İş Yatırım (yüzde 9,09) izledi.

En dikkat çekici veri ise satıcılar tarafındaki "diğer" payının yüzde 46,95 (470.704 lot) gibi yüksek bir seviyede olması oldu.

Bu tablo, küçük yatırımcıların kar realizasyonu amacıyla yaptığı dağınık satışların, kurumsal yapılar (özellikle BofA ve Osmanlı) tarafından iştahla karşılandığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Gün sonunda tahtada 343.111 lot net alım fazlası oluştu.

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