23-25 Haziran 2026 tarihlerinde 40 TL fiyattan talep toplayan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

İlk işlem gününde BETAE koduyla açılış yapan paylar, kısa sürede yüzde 10 yükselerek tavan fiyat olan 44,00 TL'ye ulaştı.

İlk işlemlerde 13 bin 120 lot işlem gerçekleşirken, tavan fiyat seviyesinde 51,6 milyon lotun üzerinde alış emri oluştu.

Şirketin halka arzında toplam talep 34,2 milyar TL'ye ulaşırken, 2,43 milyar TL büyüklüğündeki halka arza yaklaşık 14 kat talep gelmişti.

11.20 İTİBARIYLA ARACI KURUM DAĞILIMI

Saat 11.20 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun net alımı 34,604 milyon lot, ilk 5 satıcı kurumun net satışı ise 28,212 milyon lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında 6,392 milyon lot net alım gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Deniz Yatırım: 21.452.000 lot

İnfo Yatırım: 9.854.000 lot

Tera Yatırım: 3.298.000 lot

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

İş Yatırım: 13.624.000 lot

Ziraat Yatırım: 7.134.000 lot

Garanti BBVA Yatırım: 3.417.000 lot

Vakıf Yatırım: 2.116.000 lot

Yapı Kredi Yatırım: 1.921.000 lot

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