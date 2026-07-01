Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği yeni halka arzlardan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., bugün itibarıyla yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Kamuoyunda Intercity markasıyla tanınan şirket, operasyonel filo kiralama sektöründeki büyümesini desteklemek amacıyla halka açılıyor.

Vakıf Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HALKA ARZDA KAÇ PAY SATIŞA SUNULACAK?

Halka arz kapsamında toplam 162 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.

Bu payların;

132 milyon adedi sermaye artırımı,

30 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Pay başına halka arz fiyatı 30,26 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL olması bekleniyor.

EKİM TURİZM HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Ekim Turizm halka arzında bireysel yatırımcılara toplam 113.400.000 lot pay ayrıldı. Katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarları ise şöyle:

700 bin katılım: 162 lot

800 bin katılım: 142 lot

900 bin katılım: 126 lot

1 milyon katılım: 113 lot

1,1 milyon katılım: 103 lot

DAĞITIM YÖNTEMİ NASIL OLACAK?

Şirketin halka arzında bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

25.001 lot ve üzeri talepte bulunan yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.

HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Özellik Detay Şirket Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Marka Intercity Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz 2026 Halka arz fiyatı 30,26 TL Toplam pay 162 milyon adet Sermaye artırımı 132 milyon adet Ortak satışı 30 milyon adet Halka arz büyüklüğü Yaklaşık 4,9 milyar TL Bireysel yatırımcı dağıtımı Eşit dağıtım 25.001 lot ve üzeri talepler Oransal dağıtım

ŞİRKETİN FİNANSAL PERFORMANSI

Ekim Turizm son yıllarda gelir ve kârlılığını önemli ölçüde artırdı.

Şirketin hasılatı;

2021 yılında 1,8 milyar TL,

2022 yılında 3,1 milyar TL,

2023'ün ilk dokuz ayında ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net dönem kârı ise;

2021 yılında 369,9 milyon TL,

2022 yılında 1,1 milyar TL,

2023 yılının ilk dokuz ayında 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

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