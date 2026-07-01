İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin (ISVEA) halka arzında talep toplama süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Yatırımcılar, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde taleplerini iletebilecek.

Halka arzda pay başına fiyat 20,90 TL olarak belirlenirken, satışa sunulan payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Şirketin mevcut 220 milyon TL olan sermayesi, sermaye artırımı yoluyla 60 milyon TL artırılarak 280 milyon TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımına ek olarak mevcut ortaklara ait 7 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.

Böylece toplam 67 milyon adet payın satılması planlanıyor. Halka arzın tamamlanması halinde şirketin halka açıklık oranının %23,93, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olması bekleniyor.

Özellik Detay Katılım endeksi Uygun değil Halka arz yöntemi Bireysel eşit dağıtım Halka açıklık oranı %23,93 Halka arz fiyatı 20,90 TL Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz 2026 İşlem kodu ISVEA Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım ve Ahlatçı Yatırım Halka arz büyüklüğü Yaklaşık 1 milyar 400 milyon 300 bin TL Halka arz gelirinin kullanım alanları Makine yatırımı, borç azaltımı, işletme sermayesi ve yenilenebilir enerji projeleri

İSVEA SERAMİK HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Bireysel yatırımcılara toplam 40 milyon 200 bin lot ayrıldı.

Katılımcı sayısına göre kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarları ise şöyle:



700 bin katılım: 57 lot

800 bin katılım: 50 lot

900 bin katılım: 45 lot

1 milyon katılım: 40 lot

1,1 milyon katılım: 37 lot

1,2 milyon katılım: 33 lot

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