BMSTL'de %100 bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı. Son kapanışı 90,90 TL olan hissenin teorik fiyatı 45,45 TL olarak hesaplandı.
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama kapsamında %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım sürecini 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlattı.
Şirketin mevcut 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılacak.
Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 150.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.
HAK KULLANIM TAKVİMİ
Şirket tarafından açıklanan takvim kapsamında bedelsiz pay alma hakkına ilişkin süreç şu şekilde işleyecek:
|Tarih
|Açıklama
|1 Temmuz 2026
|Hak kullanım başlangıcı
|2 Temmuz 2026
|Kayıt tarihi
|3 Temmuz 2026
|Ödeme tarihi
BMSTL TEORİK FİYATI NE KADAR OLDU? HİSSEDE FİYAT DÜZELTMESİ
BMSTL paylarında bedelsiz sermaye artırımı öncesinde son kapanış fiyatı 90,90 TL olarak gerçekleşti.
%100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrasında ise bölünme sonrası teorik fiyat 45,45 TL olarak hesaplandı.
BMSTL BEDELSİZ DETAYLARI
|BMSTL
|Detay
|Bedelsiz oranı
|%100
|Sermaye artırımı
|İç kaynaklardan
|Eski sermaye
|150.000.000 TL
|Yeni sermaye
|300.000.000 TL
|İhraç edilecek pay
|150.000.000 TL nominal
|Kaynak
|Özsermaye enflasyon düzeltme farkları
|Bölünme sonrası teorik fiyat
|45,45 TL*
*Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.
LOTLAR 2 KATINA ÇIKACAK
%100 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların portföyündeki pay adedi iki katına çıkacak.
Elinde 100 lot bulunan yatırımcı, 100 lot bedelsiz alarak toplam 200 lota sahip olacak.
Elinde 250 lot bulunan yatırımcı, 250 lot bedelsiz alarak toplam 500 lota ulaşacak.
Elinde 500 lot bulunan yatırımcı, 500 lot bedelsiz alarak toplam 1.000 lota sahip olacak.
Elinde 1.000 lot bulunan yatırımcı, 1.000 lot bedelsiz alarak toplam 2.000 lota ulaşacak.
Elinde 2.500 lot bulunan yatırımcı, 2.500 lot bedelsiz alarak toplam 5.000 lota sahip olacak.
Elinde 5.000 lot bulunan yatırımcı, 5.000 lot bedelsiz alarak toplam 10.000 lota ulaşacak.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.