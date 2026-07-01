Küresel kripto para piyasalarında satış baskısı hız kazandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, çarşamba günü Asya işlemlerinde yüzde 1,5'e varan değer kaybıyla 57 bin 742 dolara kadar gerileyerek 17 Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

İlerleyen saatlerde kayıplarının bir kısmını telafi eden Bitcoin, TSİ 08.30 itibarıyla 59 bin 199 dolar seviyelerinde dengelendi.

FED BEKLENTİLERİ BITCOIN'İ BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin mesajlar, piyasalarda yüksek faiz beklentilerini güçlendirdi. Daha uzun süre sıkı para politikası uygulanabileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken kripto paralarda satış baskısını artırdı.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.

ETF'LERDEN 4 MİLYAR DOLARI AŞAN ÇIKIŞ

Haziran ayında ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 4 milyar doların üzerinde net çıkış gerçekleşti. Bu rakam, söz konusu fonların işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık çıkış olarak dikkat çekti.

Kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama da Bitcoin üzerindeki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

STRATEGY ENDİŞESİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy'nin finansman yapısına ilişkin soru işaretleri oldu.

Yatırımcılar, şirketin bilanço yönetiminde daha esnek hareket edebileceği ve gelecekte Bitcoin satışına yönelebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu durum, Strategy'nin sürekli alım yapan güçlü bir talep kaynağı olma özelliğini kaybedebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

REKOR SEVİYEDEN YÜZDE 50'DEN FAZLA GERİLEDİ

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında gördüğü 126 bin doların üzerindeki tarihi zirveden yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Öte yandan fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamanın altına gerilemesi, teknik görünüm açısından da dikkat çekti. Piyasa uzmanları bu seviyenin uzun vadeli trend açısından kritik olduğunu ve satış baskısının devam etmesi halinde aşağı yönlü risklerin artabileceğini belirtiyor.