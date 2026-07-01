Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce LPG'de indirim beklentisi gündemdeyken bu kez benzin fiyatları için zam iddiası öne çıktı.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıt, sağ gösterip sol vurdu. İndirim beklerken zam kapıya dayandı." ifadelerini kullandı.

Aydilek, paylaşımının devamında, "Benzine, bu gece yarısı 2,19 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı 55 kuruş." dedi.