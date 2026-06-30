Yalçın, 22 bin TL'yi aşan ilave seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmasını isterken, bayram ikramiyesi, kira yardımı ve sağlık katkı paylarına ilişkin de taleplerini sıraladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı "Emekliler duyulsun, hakları verilsin" başlıklı paylaşımda emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Yalçın, emeklilerin yıllarca devlete ve millete hizmet ettiğini belirterek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

"22 BİN TL'Yİ AŞAN SEYYANEN ÖDEME EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITILMALI"

Ali Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeği aziz bilerek ömrünü milletimize ve devletimize hizmet ederek geçiren emeklilerimizin gönül kırgınlığını ve duygusal yorgunluğunu telafi edecek düzenlemeler artık ötelenmeden hayata geçirilmeli ve toplumdan ayrışmalarına müsaade edilmemelidir. 22 bin TL'yi aşan ilave seyyanen ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalıdır."

Yalçın ayrıca, ek ödeme ile eş ve çocuk yardımı başta olmak üzere tüm gelirlerin prime esas kazanca dahil edilmesi, emekli aylığı hesaplamasında dikkate alınması ve görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki oranın en az yüzde 75 seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Paylaşımında başka taleplere de yer veren Yalçın, 1. dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini, tazminat yansıtma oranlarının düzenlenmesini ve 4688 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmanın tamamlanarak emeklilere sendikal hak tanınmasını istedi.

Yalçın ayrıca;

Bayram ikramiyesinin 20 bin gösterge rakamına yükseltilmesini,

Kamu konutları, misafirhaneler ve sosyal tesislerden indirimli yararlanılmasını,

Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapılmasını ve TOKİ sosyal konut projelerinde öncelik verilmesini,

Zorunlu emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesini,

İhtiyaç duyulan emeklilerin yeniden kamu hizmetinde görevlendirilebilmesini,

Muayene, teşhis ve tedavilerde katkı payı alınmamasını

talep etti.

Kaynak: Ekonomim