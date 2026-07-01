Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA), halka arz kapsamında bugün itibarıyla yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

Pay başına halka arz fiyatı 9,20 TL olarak belirlenirken, dağıtım yöntemi tamamı eşit dağıtım olacak.

GOLDA HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Golda Gıda halka arzında bireysel yatırımcılara toplam 87.499.998 lot pay ayrıldı.

Katılımcı sayısına göre kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarları ise şöyle:

700 bin katılım: 125 lot

800 bin katılım: 109 lot

900 bin katılım: 97 lot

1 milyon katılım: 88 lot

1,1 milyon katılım: 79 lot

1,2 milyon katılım: 73 lot

HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Özellik Detay Hisse kodu GOLDA Halka arz fiyatı 9,20 TL Talep toplama tarihleri 1-2 Temmuz 2026 Talep saatleri 10.30 - 13.00 Dağıtım yöntemi Tamamı eşit dağıtım Satış yöntemi Borsada satış - Sabit fiyatla talep toplama Halka arz büyüklüğü 804.999.982 TL Halka açıklık oranı %35 Toplam pay adedi 87.499.998 lot Sermaye artırımı 50.000.000 lot Ortak satışı 37.499.998 lot (Bera Holding A.Ş.) İşlem göreceği pazar Borsa İstanbul Ana Pazar Katılım endeksi Uygun T1 - T2 bakiye kullanımı Uygun

HANGİ BANKA VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNDEN KATILIM SAĞLANABİLİR?

Golda Gıda halka arzı, Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde gerçekleştiriliyor.

Ancak halka arz borsada satış yöntemiyle yapılacağı için aracı kurum kısıtlaması bulunmuyor. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumların yatırım hesapları üzerinden GOLDA kodu ile talep iletilebiliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri üretim kapasitesini artırmak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Planlanan kullanım alanları şöyle:

%50 - %60: Kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları (makarna hattı, irmik hattı, bisküvi hattı ve bakliyat silo yatırımları)

%40 - %50: İşletme sermayesi kapsamında buğday ve bakliyat gibi ana hammadde alımlarının finansmanı

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.