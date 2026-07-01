Köprü ve tünel geçiş ücretleri güncellendi. Osmangazi, 1915 Çanakkale, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim'in yeni tarifeleri açıklandı. 15 Temmuz ve FSM Köprüsü ücretleri ise değişmedi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kamu-özel iş birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Yeni tarifeyle birlikte Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretleri yükseldi. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise herhangi bir ücret artışı yapılmadı.
Peki, hangi köprülerde ücret değişti? İşte yeni zam oranları!
AVRASYA TÜNELİ (GÜNDÜZ)
Yeni düzenleme kapsamında ücret artışı şu geçiş noktalarında uygulanacak:
|Araç
|Eski ücret
|Yeni ücret
|Zam oranı
|1. Sınıf
|280 TL
|330 TL
|%17,9
|2. Sınıf
|420 TL
|495 TL
|%17,9
|Motosiklet
|218,40 TL
|257,40 TL
|%17,9
Gece tarifesi (%50 indirimli)
|Araç
|Eski ücret
|Yeni ücret
|Zam oranı
|1. Sınıf
|140 TL
|165 TL
|%17,9
|2. Sınıf
|210 TL
|247,50 TL
|%17,9
|Motosiklet
|109,20 TL
|128,70 TL
|%17,9
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ
|Araç
|Eski ücret
|Yeni ücret
|Zam oranı
|1. Sınıf
|995 TL
|1.170 TL
|%17,6
|2. Sınıf
|1.245 TL
|1.465 TL
|%17,7
|3. Sınıf
|2.240 TL
|2.635 TL
|%17,6
|4. Sınıf
|2.490 TL
|2.925 TL
|%17,5
|5. Sınıf
|3.755 TL
|5.560 TL
|%48,1
|Motosiklet
|250 TL
|295 TL
|%18,0
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YENİ ZAMLI ÜCRETLER
|Araç
|Eski ücret
|Yeni ücret
|Zam oranı
|1. Sınıf
|995 TL
|1.170 TL
|%17,6
|2. Sınıf
|1.590 TL
|1.870 TL
|%17,6
|3. Sınıf
|1.890 TL
|2.225 TL
|%17,7
|4. Sınıf
|2.505 TL
|2.950 TL
|%17,8
|5. Sınıf
|3.165 TL
|3.720 TL
|%17,5
|Motosiklet
|695 TL
|820 TL
|%18,0
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ZAMLI TARİFE
|Araç
|Eski ücret
|Yeni ücret
|Zam oranı
|1. Sınıf
|95 TL
|110 TL
|%15,8
|2. Sınıf
|125 TL
|145 TL
|%16,0
|3. Sınıf
|235 TL
|270 TL
|%14,9
|4. Sınıf
|595 TL
|690 TL
|%16,0
|5. Sınıf
|740 TL
|860 TL
|%16,2
|Motosiklet
|65 TL
|75 TL
|%15,4
15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ DEĞİŞMEDİ
KGM'nin açıklamasına göre devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Güncellenen tarifeler yalnızca kamu-özel iş birliği modeliyle işletilen otoyol, köprü ve tüneller için geçerli olacak.