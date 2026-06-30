T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin makroekonomik dengeleri açısından kritik öneme sahip olan borç istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan finansal tablolarda, borç stoklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (milli gelire) olan oranlarındaki seyir dikkat çekti.

Bakanlığın resmi verilerine göre şekillenen borç yapısının detayları şu şekilde gerçekleşti:

• AB Tanımlı Borç Stoku: Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) standartlarına göre tanımlanan genel yönetim borç stoku, 31 Mart itibarıyla 15 trilyon 622 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu stokun milli gelire (GSYİH) oranı ise yüzde 23,1 olarak kayıtlara geçti.

• Kamu Net Borç Stoku: Kamu net borç stoku aynı dönemde 8 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı. Borç yükünün ekonomik büyüklüğe oranını gösteren kamu net borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU 19 MİLYAR DOLAR

Uluslararası piyasalardan sağlanan ve Hazine garantisi altında bulunan dış borçlanmalarda da son durum paylaşıldı.

Yapılan tespite göre, Türkiye'nin taahhüt ettiği Hazine garantili dış borç stoku 31 Mart tarihi itibarıyla 19 milyar dolar olarak gerçekleşti.

VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'nin gerek AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı (yüzde 23,1), gerekse kamu net borç stokunun oranı (yüzde 13,3), AB'nin Maastricht Kriterleri'nde öngördüğü yüzde 60'lık üst sınırın oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Bu durum, kamu maliyesinin borç çevrilebilirliği noktasındaki direncini koruduğuna işaret ediyor.