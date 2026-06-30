Bolu'nun doğa harikaları arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini rengarenk süsleyen koruma altındaki nilüferleri koparanlara ise 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkında nilüfer çiçekleri yeniden açtı. Göl yüzeyini kaplayan pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferler, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunarken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Doğal yaşamın önemli parçalarından olan nilüfer çiçekleri koruma altında bulunuyor. Yetkililer, ziyaretçileri çiçeklere zarar vermemeleri konusunda uyarırken, doğal dengenin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

CEZASI 699 BİN 197 TL

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında bulunan nilüfer çiçeklerini koparanlara 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, vatandaşlardan ve ziyaretçilerden doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çevreye duyarlı davranmalarını istedi.

Özellikle yaz aylarında binlerce doğaseveri ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı'nda açan nilüferler, Bolu'nun doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

Kaynak: DHA