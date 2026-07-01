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Akaryakıta zam ya da indirim var mı? 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren LPG'ye 52 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerle yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?", "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken, sektör kaynaklarından LPG kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir haber geldi. Buna göre LPG (otogaz) fiyatlarına 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL

Akaryakıtta zam veya indirim var mı? (1 Temmuz güncel fiyatlar), Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL

Akaryakıtta zam veya indirim var mı? (1 Temmuz güncel fiyatlar), Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 59.93
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları ile vergi kalemleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler pompaya da doğrudan yansıyor.

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