Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerle yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?", "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken, sektör kaynaklarından LPG kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir haber geldi. Buna göre LPG (otogaz) fiyatlarına 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,29 TL

Motorin: 64,57 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,11 TL

Motorin: 64,39 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,23 TL

Motorin: 65,64 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,50 TL

Motorin: 65,92 TL

LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları ile vergi kalemleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler pompaya da doğrudan yansıyor.