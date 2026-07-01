Cnbc-e'de yer alan habere göre; Kazakistan merkezli uluslararası finans ve yatırım holdingi Freedom Holding Corp., Turkish Bank'ın devralınmasına yönelik süreçte önemli bir aşamayı tamamladı.

Şirketin iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 99,32'sinin devralınmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarını aldığını açıkladı.

Söz konusu onaylarla birlikte satın alma sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, işlemin tamamlanmasının ardından Turkish Bank'ın Freedom Holding'in Türkiye'deki büyüme stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SATIN ALMA YALNIZCA TURKİSH BANK'I KAPSIYOR

Şubat 2026'da imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi (SPA) kapsamında satın alma işlemi yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor.

TurkishBank Group'un Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleri ile grubun diğer varlıkları ise satın alma işleminin dışında tutuldu.

TÜRKİYE STRATEJİK PAZAR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Freedom Holding Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye'nin şirket açısından stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu belirterek, Kazakistan'da başarıyla uyguladıkları dijital finans ekosistemini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Turlov, Freedom SuperApp'in iki yıldan kısa sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaştığını hatırlatarak, Türkiye'nin potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan'a kıyasla 4 ila 5 kat daha büyük olduğuna dikkat çekti.

BANKACILIK VE YATIRIM HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA SUNULACAK

Freedom Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izninin alınmasının ardından bireysel müşteriler, yüksek gelir grubundaki yatırımcılar, KOBİ'ler ve kurumsal müşterilere yönelik bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini tek bir finansal ekosistem altında sunmayı hedefliyor.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Turkish Bank'ın dijital dönüşüm, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, müşteri deneyiminin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir dönüşüm programına dahil edilmesi planlanıyor.

FİNANS DIŞI ALANLARA DA GENİŞLEME HEDEFİ

Freedom Holding, uzun vadede bankacılık ve yatırım hizmetlerinin yanı sıra e-ticaret, telekomünikasyon ve yaşam tarzı hizmetleri gibi finans dışındaki alanlarda da faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Şirket, Türkiye'yi uzun vadeli stratejik yatırım pazarlarından biri olarak gördüğünü vurgularken, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından entegrasyon sürecinin teknoloji, ürün geliştirme ve operasyonel verimlilik odaklı ilerleyeceğini belirtti.