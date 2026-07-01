Milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz ayı zam oranı için geri sayım sürüyor. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli maaşıyla ilgili sürecin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,67 zammı hak etmiş durumda. Bu oranla 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 322 TL seviyesine ulaşıyor.

Memur ve memur emeklileri ise beş aylık dönemde oluşan yüzde 5,05 enflasyon farkı ile yüzde 7 toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde yüzde 12'nin üzerinde artışı şimdiden garantilemiş durumda.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak öne çıktı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,19'a, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,93'e yükselecek.

Buna göre 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 638 TL'ye çıkması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin alacağı kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek.