İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ile Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı.

Yıllık bazda ise İstanbul'da tüketici fiyatları yüzde 35,94 yükseldi.

TOPTAN FİYATLARDA ARTIŞ HIZLANDI

İTO verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyat Endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 3 arttı.

Endekste yıllık artış yüzde 24,65, yıllık ortalama artış ise yüzde 22,71 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İŞLENMEMİŞ MADDELERDE

Haziran ayında toptan fiyatlarda aylık bazda;

İşlenmemiş maddeler: %8,18

Yakacak ve enerji maddeleri: %3,23

Gıda maddeleri: %2,85

İnşaat malzemeleri: %0,79

Madenler: %0,51

Kimyevi maddeler: %0,14

artış kaydedildi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.

YILLIK ARTIŞTA MADENLER İLK SIRADA

Yıllık ortalama değişimlere bakıldığında en yüksek artış yüzde 33,51 ile madenler grubunda gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri: %28,64

Gıda maddeleri: %26,93

Yakacak ve enerji: %22,58

Mensucat: %15,97

İşlenmemiş maddeler: %14,97

Kimyevi maddeler: %9,77