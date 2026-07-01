Sermaye piyasalarının tabana yayılmasında ve milyonlarca yeni yatırımcının borsa ile tanışmasında en büyük pay kuşkusuz halka arzlara ait.

Borsa İstanbul entegre faaliyet raporları ve güncel piyasa verilerinden derlenen bilgilere göre 2021 yılından 2026'nın ilk yarısına kadar uzanan süreç, Türkiye’de finansman arayan şirketler ile yüksek getiri peşindeki yatırımcıların buluşma noktası oldu.

Sadece 2021-2025 yılları arasında 198 şirket halka arz yoluyla piyasadan 223,6 milyar TL gibi devasa bir kaynak sağlarken, 2026 yılı da hız kesmedi.

2026'nın ilk aylarında MEYSU ile açılışı yapılan ve BETAE ile devam eden süreçte 16 şirket daha kervana katılarak piyasadan 24,6 milyar TL topladı.

YILLARA GÖRE HALKA ARZ KARNESİ: ZİRVE 2023’TE GÖRÜLDÜ

Küresel ve yerel likidite koşulları halka arz iştahını şekillendiren en önemli etken oldu. Borsa İstanbul'un son 6 yıllık halka arz verileri şu iniş çıkışları gösteriyor:

• 2023 Rekor Yılı: 54 şirket ile tarihin en yoğun yılı yaşandı ve 79,3 milyar TL fon sağlandı.

• 2024 Sıkılaşma Freni: Küresel merkez bankalarının ve TCMB’nin faiz artırım döngüleri (sıkı finansal koşullar) nedeniyle halka arz sayısı 34’e, büyüklük ise 59,5 milyar TL’ye geriledi.

• 2025 ve 2026 Dengelenme: 2025 yılında 18 şirketle 43,87 milyar TL arz büyüklüğüne ulaşılırken, 2026’nın ilk yarısında şimdiden 16 şirkete ve 24,6 milyar TL'ye ulaşıldı.

ŞİRKETLER İÇİN "FAİZSİZ" BÜYÜME FIRSATI

Halka arzlar sadece bir hisse senedi satışı değil, şirketler için kurumsallaşmanın ve şeffaflığın anahtarı.

Yüksek faiz ortamında şirketler banka kredisi yerine öz kaynak finansmanını seçerek; üretim kapasitesini artırma, AR-GE ve teknoloji yatırımları yapma ve işletme sermayelerini güçlendirme fırsatı buluyor.

2023 SONRASI EN ÇOK KAZANDIRANLAR: YÜZDE 15 BİNLİK REKOR

Halka arza girip hissesini uzun vadeli tutan yatırımcılar için bazı tahtalar adeta birer darphaneye dönüştü.

İşte 2023 yılından bu yana borsada işlem görmeye başlayıp, arz fiyatına göre yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan ilk 10 şirket:

ZİRVEDEKİLER: KTLEV, DSTKF VE ODINE

2023 sonrasının getiri şampiyonu KTLEV (Katılımevim) oldu. 12 Haziran 2023’te 13,43 TL'den işleme başlayan hisse, yüzde 15.068 gibi inanılmaz bir getiriyle 171,40 TL'ye ulaştı.

Onu Şubat 2025'te arz olan ve kısa sürede yüzde 7.659 prim yapan DSTKF ile Mart 2024 çıkışlı ODINE (yüzde 6.257) izledi.

Hisse İlk İşlem Tarihi Arz Fiyatı Güncel Fiyatı Getirisi KTLEV 12.Haz.23 13,43 TL 171,40 TL %15.068 DSTKF 06.Şub.25 46,98 TL 3.645,00 TL %7.659 ODINE 21.Mar.24 30,00 TL 1.907,00 TL %6.257 GUNDG 22.Ağu.24 35,00 TL 1.660,00 TL % 4.645 ASTOR 18.Oca.23 12,50 TL 275,00 TL %2.184 PASEU 14.Haz.23 25,00 TL 101,50 TL %1.522 ALKLC 04.Haz.24 22,98 TL 342,75 TL %1.395 OZATD 05.Eyl.24 105,00 TL 1.568,00 TL %1.393 GRTHO 26.Nis.23 17,60 TL 251,00 TL %1.326 CVKMD 13.Nis.23 105,00 TL 38,86 TL %1.132

Önemli Not: Listede yer alan CVKMD gibi bazı hisselerin fiyat/getiri rasyolarındaki değişimler, süreç içerisindeki bedelsiz sermaye artırımları/bölünmeler kaynaklı düzeltilmiş fiyatları yansıtmaktadır.

Yatırımcılar için doğru şirketi seçip sabırlı olmanın ne kadar büyük bir servet yaratabileceğini gösteren bu tablo, halka arzların önümüzdeki dönemde de borsa gündeminin en sıcak maddesi olmaya devam edeceğini kanıtlıyor.

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