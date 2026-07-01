Bordo-mavili kulüp; Melih Kabasakal, Thierry Darnel Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Samet Akaydın transferlerinin finansal detaylarını yatırımcılarıyla paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak tam 4 futbolcuyla sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
1. Melih Kabasakal: Gaziantep FK'dan Bonservisiyle Geldi
Trabzonspor, Melih Kabasakal’ın kesin transferi konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.
• Bonservis Bedeli: Gaziantep FK’ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000 TL 3 taksit halinde ödenecek.
• Sözleşme Süresi: Opsiyonu Trabzonspor'da olmak üzere 2+1 yıllık imza atıldı.
• Oyuncu Garanti Ücretleri: * 2026/2027 Sezonu: 30.575.000 TL
o 2027/2028 Sezonu: 37.628.000 TL
o Opsiyon Kullanılırsa (2028/2029): 43.672.500 TL
2. Thierry Darnel Karadeniz: 5 Yıllık Uzun Vadeli Yatırım
Boşta (serbest statüde) bulunan Thierry Darnel Karadeniz ile uzun vadeli bir planlama yapıldı ve 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun maliyetinin Euro bazlı olması dikkat çekti.
• İmza Parası: Bir defaya mahsus olmak üzere 80.000 EUR imza ücreti ödenecek.
• Oyuncu Garanti Ücreti: Her bir sezon için sabit 80.000 EUR garanti ücret ödenecek.
3. Metehan Mimaroğlu: Kısa Vadeli Esnek Kontrat
Yine serbest statüde yer alan kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile riskleri azaltmak adına 1+1 yıllık (opsiyon kulüpte) bir anlaşmaya varıldı.
• Oyuncu Garanti Ücretleri:
o 2026/2027 Sezonu: 27.000.000 TL
o Opsiyon Kullanılırsa (2027/2028): 35.000.000 TL
4. Samet Akaydın: Savunmaya Deneyimli Takviye
Defans hattını güçlendirmek adına serbest statüdeki deneyimli stoper Samet Akaydın ile de masaya oturan Trabzonspor, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferler arasında en yüksek garanti ücret Samet'e ayrıldı.
• Oyuncu Garanti Ücretleri:
o 2026/2027 Sezonu: 43.500.000 TL
o 2027/2028 Sezonu: 53.875.000 TL
o Opsiyon Kullanılırsa (2028/2029): 60.100.000 TL