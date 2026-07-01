Borsa İstanbul’da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak tam 4 futbolcuyla sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

1. Melih Kabasakal: Gaziantep FK'dan Bonservisiyle Geldi



Trabzonspor, Melih Kabasakal’ın kesin transferi konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.

• Bonservis Bedeli: Gaziantep FK’ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000 TL 3 taksit halinde ödenecek.

• Sözleşme Süresi: Opsiyonu Trabzonspor'da olmak üzere 2+1 yıllık imza atıldı.

• Oyuncu Garanti Ücretleri: * 2026/2027 Sezonu: 30.575.000 TL

o 2027/2028 Sezonu: 37.628.000 TL

o Opsiyon Kullanılırsa (2028/2029): 43.672.500 TL

2. Thierry Darnel Karadeniz: 5 Yıllık Uzun Vadeli Yatırım



Boşta (serbest statüde) bulunan Thierry Darnel Karadeniz ile uzun vadeli bir planlama yapıldı ve 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun maliyetinin Euro bazlı olması dikkat çekti.

• İmza Parası: Bir defaya mahsus olmak üzere 80.000 EUR imza ücreti ödenecek.

• Oyuncu Garanti Ücreti: Her bir sezon için sabit 80.000 EUR garanti ücret ödenecek.

3. Metehan Mimaroğlu: Kısa Vadeli Esnek Kontrat



Yine serbest statüde yer alan kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile riskleri azaltmak adına 1+1 yıllık (opsiyon kulüpte) bir anlaşmaya varıldı.

• Oyuncu Garanti Ücretleri:

o 2026/2027 Sezonu: 27.000.000 TL

o Opsiyon Kullanılırsa (2027/2028): 35.000.000 TL

4. Samet Akaydın: Savunmaya Deneyimli Takviye



Defans hattını güçlendirmek adına serbest statüdeki deneyimli stoper Samet Akaydın ile de masaya oturan Trabzonspor, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferler arasında en yüksek garanti ücret Samet'e ayrıldı.

• Oyuncu Garanti Ücretleri:

o 2026/2027 Sezonu: 43.500.000 TL

o 2027/2028 Sezonu: 53.875.000 TL

o Opsiyon Kullanılırsa (2028/2029): 60.100.000 TL