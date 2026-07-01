Küresel piyasalarda yeni işlem gününe yoğun veri gündemiyle girildi. Altın fiyatları ABD-İran gerilimi ve Fed'in faiz beklentilerinin etkisiyle gerilerken, petrol fiyatları İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından yükseldi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz mevduatlarına yönelik zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe giderken, Karayolları Genel Müdürlüğü de kamu-özel iş birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi.

Bugün yurt içinde imalat PMI verisi takip edilirken, küresel piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'nin imalat PMI verileri ile ABD ADP özel sektör istihdam verisi yatırımcıların odağında olacak. Euro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verisi de yakından izlenecek.

Analistler, Borsa İstanbul'da güne yatay bir başlangıç beklendiğini belirtirken, cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin yurt içi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 30 haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım aracılığıyla bugün toplanacak.

SOHOE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

GOLDA. HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 1 – 2 Temmuz’da toplanacak.

EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

AKHAN – Aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesinin sona erdirildiği açıklandı.

ALKLC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr) olarak teyit edildiği açıklandı.

ALTNY – Şirketin 1,6 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ALTNY – Şirket bağlı ortaklığı Taac Havacılık’ın 13,2 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ANELE – Şirketin, nakdi ve gayri nakdi kredilere ilişkin yeniden yapılandırma sözleşmesinin süresinin uzatılması için finans kuruluşlarıyla görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.

ASELS – Şirketin, 40 milyon dolar yatırımla tamamladığı 17.360 m²’'lik Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri Üretim ve Test Merkezlerini devreye alarak üretim kapasitesini ve otomasyon altyapısını güçlendirdiği açıklandı.

ATSYH – Şirketin, Matranç Elektrik’in %100 payının satın alınmasına ilişkin toplam 144,61 milyon TL işlem bedelinin tamamını ödediği, pay devir ve tescil süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

AVPGY – Şirketin, Forum Trabzon AVM’nin kiralanabilir alanını ve portföy değerini artırmak amacıyla yeni proje geliştirme kararı aldığı ve yapım süreci için Artaş İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BALSU – BG Holding tarafından 358.000.000 adet payın pay başına 18,42 TL fiyattan 23 alıcıya TAS’ta satışı satıldığı açıklandı.

BETAE – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

BESLR – Şirketin, EBRD ile ilk 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 7 yıl vadeli 25 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BMSCH – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB+(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

BMSCH – Şirketin, Genel Müdürü’nün Panama’da şirket faaliyetleriyle ilgisi olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin sürecin şirketin tüzel kişiliği, faaliyetleri, finansal durumu ve operasyonlarıyla ilgisi bulunmadığını, faaliyetlerin olağan şekilde sürdüğünü açıklandı.

BURCE – Şirketin, yeniden yapılanma ve holdingleşme süreci kapsamında 28 personelin iş sözleşmesini sonlandırdığı ve 30.06.2026 itibarıyla toplam çalışan sayısının 88’e gerilediği açıklandı.

BURVA – Şirketin, yeniden yapılanma ve holdingleşme süreci kapsamında 4 personelin iş sözleşmesini sonlandırdığı ve 30.06.2026 itibarıyla toplam çalışan sayısının 11’e gerilediği açıklandı.

CELHA – VBTS kapsamında şirket paylarına 31.07.2026 seans sonuna kadar brüt takas tedbiri getirilirken halihazırda uygulanan kredili işlem yasağı da ilgili tarihe kadar uzatıldı.

COSMO – VBTS kapsamında şirket paylarına 31.07.2026 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri getirildi.

DENGE – Şirketin, payları devralınacak SB Çelik Madencilik’in değerinin değerleme raporunda 27,06 milyar TL olarak belirlendiği ve işlemlerin devam ettiği açıklandı.

EKIZ – Şirketin, Vakıfbank ile imzalanan protokol kapsamındaki vefa hakkını kullanmayarak Alsancak’ya yer alan arazi taşınmaza ilişkin haklarını İzmirtaş İnşaat’a 100,4 milyon TL bedelle devretme kararı aldığı, şirkete kalacak 5,4 milyon TL’nin SGK borcunun kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.

ENJSA – 1.094 gün vadeli 2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

FENER – Şirketin, UEFA mali sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında futbol takımı maliyet oranının %84 gerçekleşmesi nedeniyle 7 milyon euro finansal disiplin cezası aldığı ve karara itiraz için gerekli başvuruların yapılacağı açıklandı.

FONET – Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesine 198,5 milyon TL bedelle en uygun teklifin verildiği açıklandı.

GEDIK & INVEO – Şirketin bağlı ortaklığı/iştiraki Turpe’nin girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak anonim şirket statüsüne geçtiği açıklandı.

GIPTA – İki yatırımcı tarafından toplam 3.840.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GOKNR – Şirketin, 6.840 m² kapalı alana sahip ilave soğuk hava deposu yatırımına başlanmasına karar verildiği açıklandı.

FORTE – Şirketin, 2,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

IEYHO – Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın, sahip olduğu Işıklar İnşaat Malzemeleri paylarının tamamını 153,81 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satma kararı aldığı açıklandı.

INVES – VBTS kapsamında şirket paylarına 31.07.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KMPUR – Şirketin, AFGM tarafından Onaylı Tedarikçi Belgesi almaya hak kazandığı açıklandı.

KLNMA – Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

LILAK – Şirketin 01.01.2026 – 30.06.2026 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 5 Ağustos 2026 seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanmasının planlandığı açıklandı.

LINK – Şirketin, 109.200 dolar tutarındaki Akıllı IP TV Sistemleri temin ve kurulum projesini tamamlayarak faturalandırdığı açıklandı.

MIATK – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'A- (tr)' seviyesinden 'BBB- (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

NUGYO – Şirketin, Nurol Tower projesindeki 7 bağımsız bölümü ilişkili olmayan bir tüzel kişiye 180,51 milyon TL bedelle peşin olarak sattığı açıklandı.

OBAMS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr) olarak teyit edildiği açıklandı.

OYYAT – 92 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

QUAGR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB+(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

SEGMN – Şirketin %74,85 payının devrine ilişkin süreç devam ederken, Rekabet Kurulu tarafından şu ana kadar işleme yönelik herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği açıklandı.

SEGMN – Şirket sermayesinin %74,85’ine ilişkin pay devri sürecinde ilk kapanışın tamamlandığı, Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding’in birlikte şirket oy haklarının %71,06’sını iktisap ederek yönetim kontrolünü elde ettiği ve B grubu paylar için zorunlu pay alım teklifi fiyatının 38,75 TL olarak hesaplandığı açıklandı.

SMRVA – Şirketin, 346,84 milyon TL büyüklüğündeki portföyün devir ve temlik işlemlerini tamamladığı ve tahsilat sürecine dahil edildiği açıklandı.

SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SUWEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TEZOL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr) olarak teyit edildiği açıklandı.

TMSN – Şirketin, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Otomatik Transmisyon Geliştirme Projesi kapsamında sunduğu teklifin kabul edilmediği ve projenin şirkete ihale edilmediği açıklandı.

TSPOR – Şirketin, profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği ve oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği açıklandı.

VESTL & VESBE – Türk Metal Sendikası ile 01.01.2026 - 31.12.2027 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Toplu İş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BMSTL – Şirket sermayesi bugün 150 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 45,45 TL’ye denk gelmekte.

CGCAM – Şirket sermayesinin 168 milyon TL’den %1.300 oranında bedelsiz olarak 2,18 milyar TL artışla 2,35 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

GOODY – Şirket sermayesi 2 Temmuz’da 270 milyon TL’den %462,96 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

KLRHO – Şirket sermayesinin 1,62 milyar TL’den %80 oranında bedelsiz olarak 1,30 milyar TL artışla 2,92 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

INDES

Brüt: 0,2173 TL

Net: 0,1847 TL

Temettü verimi: %1,91

Dağıtım tarihi: 01.07.2026

Kapanış: 11,37 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 11,15 TL

KCAER

Brüt: 0,1697 TL

Net: 0,1443 TL

Temettü verimi: %1,13

Dağıtım tarihi: 01.07.2026

Kapanış: 15,00 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 14,83 TL

DOFER

Brüt: 0,1899 TL

Net: 0,1614 TL

Temettü verimi: %0,61

Dağıtım tarihi: 02.07.2026

BRKSN

Brüt: 0,0588 TL

Net: 0,0500 TL

Temettü verimi: %0,76

Dağıtım tarihi: 03.07.2026

PAY ALIM-SATIMLARI

Şirketlerin 30 haziran tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım duyurularına ilişkin öne çıkanlar şöyle;



AKFIS – Şirketin pay geri alım programı kapsamında aldığı 730.000 adet payı 72,87 TL bedelle sattığı açıklandı.

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 11,73 – 11,89 TL fiyat aralığından 1.350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,59’a yükseldi.

ENKAI – Agah Mehmet Tara tarafından 90,00 – 90,75 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.

ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 90,00 – 90,95 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’ yükseldi.

EBEBK – Mahmud Muhammed Topbaş tarafından 73,90 – 74,95 TL fiyat aralığından 67.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,19’a yükseldi.

GSDHO – INVEO tarafından 7,00 – 7,05 TL fiyat aralığından 60.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,87’ye geriledi.

GENKM – Macit Aydın tarafından 13,75 TL fiyattan 38.545 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,92’ye yükseldi.

GEREL – Şirketin, azami 10 milyon adet pay ve 450 milyon TL fon tutarıyla 6 ay süreli pay geri alım programı başlatma kararı aldığı açıklandı.

GSDHO – Delta Global tarafından 5,46 – 5,87 TL fiyat aralığından 5.768.937 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,52’ye yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.469 adet pay 137,10 – 137,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.154.209 adet pay 29,78 – 32,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Pardus Portföy tarafından 2.835.968 adet alış ve 106.379 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,72’ye yükseldi.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 13,20 – 13,40 TL fiyat aralığından 42.037 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,73’e geriledi.

MIATK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 40,52 TL fiyattan 4.791.029 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,23’e yükseldi.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 43,36 – 44,20 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,62’ye yükseldi.

PRZMA – Ayşe Gülay Kuru tarafından 1.058.823 adet payın Metin Kuru’ya devredildiği açıklandı.

PRZMA – Nuran Kuru tarafından 1.058.823 adet payın Metin Kuru’ya devredildiği açıklandı.

SAMAT – Ali Yıldırım tarafından 530.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

SARKY – Hayrettin Çaycı tarafından 26,66 – 27,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,70’e yükseldi.

TRHOL – Pardus Portföy tarafından 200.000 adet alış ve 14.477 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,20’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler;GOODY

(İNFO YATIRIM)