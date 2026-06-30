Borsa İstanbul'da işlem gören Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Şirket, %1.212,22 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararını revize ederken, artırım oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sürecin tamamlanmasının ardından 100 lotu bulunan bir yatırımcının yaklaşık 1.212 lot bedelsiz pay alması ve toplam lot sayısının 1.312'ye yükselmesi bekleniyor. Şirketin sermayesi ise 110,5 milyon TL'den 1,45 milyar TL'ye çıkarılacak.

BEDELSİZ ORANI DEĞİŞMEDİ

Şirketin açıklamasına göre 442 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 110,5 milyon TL çıkarılmış sermaye, 1 milyar 339 milyon 500 bin TL artırılarak 1 milyar 450 milyon TL'ye yükseltilecek.

Buna göre bedelsiz sermaye artırımı oranı %1.212,22 olarak korunmuş oldu.

Şirket sadece artırım kalemleri arasında yapılan değişiklik sebebiyle daha önce aldığı bedelsiz kararını revize etti.

ARTIRIM HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK?

KAP açıklamasına göre artırılacak sermayenin;

572.527.066 TL'si hisse senedi ihraç primleri hesabından,

766.972.934 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

Şirket böylece daha önce aldığı bedelsiz kararını revize ederken, yatırımcıların hak ediş oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

YATIRIMCI KAÇ LOT ALACAK?

ODINE'nin %1.212,22 bedelsiz sermaye artırımı kararı onaylanıp hak kullanım tarihi açıklandığında yatırımcıların elindeki pay adedi aynı oranda artacak.

Örnek hesaplama:

100 lotu olan: 1.212,22 lot bedelsiz alacak, toplam 1.312,22 lota ulaşacak.

500 lotu olan: 6.061,08 lot bedelsiz alacak, toplam 6.561,08 lot sahibi olacak.

1.000 lotu olan: 12.122,17 lot bedelsiz alacak, toplam 13.122,17 lota ulaşacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayeye eklemesiyle gerçekleştiriliyor. Bu işlemde yatırımcılardan herhangi bir nakit talep edilmiyor. Hak sahibi yatırımcıların portföyündeki pay adedi bedelsiz oranı kadar artarken, teorik olarak hisse fiyatı aynı oranda düzeltiliyor. Dolayısıyla yatırımcının toplam portföy değeri, yalnızca bedelsiz işlem nedeniyle değişmiyor.

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