Şirket, soruşturmanın BMS Çelik'in faaliyetleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

BMS Çelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan haber, yorum ve söylentiler nedeniyle yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

"ŞİRKET FAALİYETLERİYLE İLGİSİ BULUNMUYOR"

Açıklamada, Genel Müdür Mustafa Mollaoğlu'nun Panama'ya yaptığı bir seyahat sırasında, şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisinin şirket tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Şirket, kendilerine ulaşan bilgiler doğrultusunda söz konusu gözaltı kararının ve yürütülen soruşturmanın BMS Çelik'in tüzel kişiliği, faaliyetleri, finansal durumu, operasyonları veya pay sahipleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

FAALİYETLER NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

KAP açıklamasında, şirketin tüm faaliyetlerini olağan iş akışı içerisinde kesintisiz sürdürdüğü vurgulanırken, mevcut süreçte yönetim faaliyetleri, operasyonlar ve karar alma mekanizmalarında herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

Şirket ayrıca günlük yönetim ve operasyonel faaliyetlerin üst yönetim tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

SPEKÜLATİF HABERLERE KARŞI UYARI

BMS Çelik, yatırımcıların yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları gerektiğini belirterek, basın ve sosyal medyada yer alan spekülatif haber, yorum ve söylentilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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