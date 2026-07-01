Piyasalarda son iki haftadır satış baskısı öne çıksa da yılın ilk yarısına bakıldığında tablo tamamen değişiyor. Finnet verilerine göre, kısa vadeli dalgalanmaların gölgesinde kalan Borsa İstanbul, 2026'nın ilk altı ayında yüzde 25,4 yükselerek yatırımcısına en güçlü getirilerden birini sağladı. Aynı dönemde altın ve gümüş değer kaybederken, dolar ise sınırlı bir yükselişle borsanın gerisinde kaldı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME

Uzun süre güvenli liman olarak öne çıkan altın ise yılın ikinci çeyreğinde baskı altında kaldı.

Ons altın, ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 14 değer kaybederken, yıl başından bu yana kaybı yaklaşık yüzde 8 seviyesine ulaştı.

Benzer bir görünüm gümüşte de yaşandı. Gümüş fiyatı yeniden 60 doların altına gerilerken, son bir ayda yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Analistler, güvenli liman talebindeki azalma ve doların güçlenmesinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

DOLAR SINIRLI YÜKSELDİ

Dolar endeksi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Buna karşın, özellikle Türkiye'de birçok yatırımcı açısından dövizin yılın ilk yarısındaki performansı borsanın gerisinde kaldı. Son açıklanan reel getiri verileri de doların son aylarda enflasyon karşısında yatırımcısını zorladığına işaret etti.

TCMB'DEN SADELEŞME ADIMI

Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) makroihtiyati düzenlemelerde attığı sadeleşme adımı oldu.

TCMB, bankalara yönelik bazı zorunlu karşılık uygulamalarını kaldırırken, uzmanlar söz konusu düzenlemeyi bankacılık sektörü açısından nötr bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Buna göre kararın kısa vadede sektör üzerinde belirgin olumlu ya da olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediği, düzenlemenin para politikasındaki sadeleşme sürecinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

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