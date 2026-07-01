Kripto para piyasalarında kurumsal benimsemenin lokomotifi olması beklenen spot ETF (borsa yatırım fonu) akışları tersine dönerken, küresel finans devlerinden de temkinli adımlar gelmeye başladı.

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için önümüzdeki 12 aya yönelik fiyat tahminlerinde radikal bir revizyona gittiğini duyurdu.

Reuters tarafından aktarılan analiz raporunda banka; fon çıkışları, yatırımcı iştahındaki kuruma ve ABD’deki yasal belirsizliklerin kripto varlıklar üzerinde ağır bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çekti.

FİYAT HEDEFLERİNDE BÜYÜK GERİ ÇEKİLME

Citi analistleri, piyasa görünümündeki bozulmayı rakamlara yansıtarak her iki lider kripto para birimi için de beklentilerini ciddi oranda düşürdü:

• Bitcoin: Bankanın daha önce 112 bin dolar olarak açıkladığı 12 aylık hedef fiyat, 82 bin dolara revize edildi.

• Ethereum: Benzer bir temkinli yaklaşımla, Ethereum için öngörülen 3 bin 175 dolarlık hedef, 2 bin 240 dolara çekildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK ETF GİRİŞ BEKLENTİSİ "SIFIRLANDI"

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri ise spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal talep tahminlerindeki kırılma oldu. Citi, daha önce önümüzdeki 12 aylık dönem için spot Bitcoin ETF’lerine 10 milyar dolarlık net fon girişi olacağını öngörüyordu. Banka, piyasadaki zayıflık nedeniyle bu beklentisini "sıfıra" indirdi.

Buna gerekçe olarak, yılbaşından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 3,3 milyar dolarlık net sermaye çıkışı yaşanmış olması gösterildi. Batılı kurumsal yatırımcının riskli varlıklardan kaçış sendromu, piyasanın en büyük likidite damarını kurutmuş durumda.

Citi, önümüzdeki süreçte kurumsal yatırımcıların fon akışlarının ve merkez bankalarının faiz kararlarının, kripto paraların yönünü belirlemede en birincil gösterge olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.