ABD'de özel sektör istihdamına ilişkin haziran ayı verileri açıklandı.

ADP tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektör istihdamı haziran ayında 98 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise istihdamın 118 bin kişi artması yönündeydi.

Mayıs ayına ilişkin 122 bin kişilik artış verisi ise revize edilmeyerek korundu.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Beklentilerin altında kalan ADP verisi, ABD iş gücü piyasasında kademeli yavaşlamaya işaret etti.

Piyasaların odağında şimdi hafta içinde açıklanacak resmi tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Altının yönünü belirlemede önemli bir etken olan tarım dışı istihdam verisi ise 2 Temmuz'da (Yarın) açıklanacak.

TAHVİL FAİZLERİNDE HAREKETLİLİK

Verinin ardından ABD tahvil piyasasında dalgalı bir seyir izlendi.

İlk etapta yükselen tahvil faizleri daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri verirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son durumda 6,31 baz puan artışla yüzde 4,485 seviyesinde işlem gördü.