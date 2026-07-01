İlk kez 2015 yılında banttan indirilen Fiat Egea; Sedan, Hatchback, Cross ve Station Wagon olmak üzere sunduğu geniş gövde seçenekleriyle her kesimden tüketiciye hitap etmeyi başardı.

Yıllarca "Türkiye’nin en çok satan otomobili" unvanını elinden bırakmayan model hem yerli pazardaki liderliğiyle hem de "Tipo" adıyla gerçekleştirilen yüksek ihracat hacmiyle Tofaş’ın ve Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biri oldu.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre üretimin resmen durmasıyla birlikte gözler bayilere çevrildi.

Distribütör stoklarında ve bayilerde bulunan sınırlı sayıdaki sıfır kilometre Fiat Egea’ların da yoğun talep nedeniyle kısa süre içinde tamamen tükenmesi bekleniyor.

TAKSİCİLERİN GÖZDESİYDİ: ŞİMDİ NE OLACAK?

Fiat Egea'nın vedası, binek otomobil tüketicileri kadar ticari taksi esnafını da yakından ilgilendiriyor.

Dayanıklılığı, ekonomik yakıt tüketimi, geniş iç hacmi ve uygun yedek parça avantajlarıyla taksi esnafının bir numaralı tercihi olan Egea’nın emekliye ayrılması otomotiv kulislerinde yeni bir soruyu gündeme getirdi: Taksicilerin yeni gözdesi hangi model olacak?

Sektör temsilcileri, Egea'nın boşluğunu doldurmak için yerli üretim diğer alternatiflerin ya da pazara yeni giren kompakt sedan modellerin rekabet edeceğini öngörüyor.