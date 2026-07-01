Borsa İstanbul, 1 Temmuz 2026 işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Güne yatay denebilecek hafif bir eksiyle başlayan BIST 100 endeksi, seans ortasından itibaren gelen güçlü alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

Gün sonuna doğru yaklaşırken aracı kurumların takas pozisyonları ve hacimleri de netleşti.

ENDEKS 14.200 PUAN SINIRINI AŞTI

Dün seansı 14.121,83 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 14.110,46 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında en düşük 14.031,72 puanı gören endeks, seans ilerledikçe artan alım iştahıyla en yüksek 14.232,44 puanı test etti ve saat 13.00 sularında yüzde 0,77 artışla 14.231,13 puana ulaştı.

Sektörel bazda teknoloji endeksi yüzde 2,78’lik dev primiyle günü sırtlarken, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,28 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerin 57'si yükseliş kaydederken, en yoğun işlem hacmi Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ve Yapı Kredi tahtalarında gerçekleşti.

ALIM TARAFINDA YAPI KREDİ'DEN DEV LİKİDİTE

Saat 17:00 itibarıyla takas verilerine yansıyan kurum bazlı aracı kurum dağılımında (AKD), alım tarafında Yapı Kredi Yatırım'ın ezici üstünlüğü dikkat çekti:

• Yapı Kredi: 4.261.362.690 TL'lik devasa bir net hacimle piyasayı yukarı taşıyan ana aktör oldu.

• QNB: 1.175.639.362 TL net alımla ikinci sırada yer aldı.

• Tera: 1.118.324.838 TL hacim oluşturarak milyar lira barajını aşan bir diğer kurum oldu.

• HSBC: 981.308.368 TL ile alım listesini takip etti.

• Listenin devamında ise TEB (450,7 milyon TL), Tacirler (188,3 milyon TL), Marbaş (164,4 milyon TL) ve Meksa (143,7 milyon TL) pozitif net hacim sağladı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 328.5 19.674.886.110,25 % 0.77 18:10 ASELS 371.25 18.555.446.305,00 % 7.61 18:10 AKBNK 77.85 10.707.398.664,45 % 1.1 18:10 YKBNK 40.6 7.995.367.493,02 % 1.15 18:10 ISCTR 14.93 7.744.037.881,90 % 0.81 18:10 Tüm Hisseler

SATIŞ CEPHESİNDE DENGELİ DAĞILIM

Piyasadaki yükselişe karşı satış yönünde pozisyon alan aracı kurumlarda ise hacimlerin birbirine yakın ve daha dengeli dağıldığı gözlendi:

• Destek Yatırım: -788.944.529 TL net negatif hacimle günün en çok satış yapan kurumu oldu.

• İnfo: -745.664.152 TL ile ikinci sırada yer aldı.

• Deniz: -706.350.616 TL satışla üçüncü sıraya yerleşti.

• A1: -658.525.825 TL net çıkış gerçekleştirdi.

• Satış tarafının dikkat çeken yabancı aktörü Bank of America YB ise günü -588.881.752 TL net hacimle tamamlamaya hazırlanırken; onu Ata (-576,1 milyon TL), Ak (-563,9 milyon TL) ve Pusula (-478 milyon TL) izledi.

Teknoloji hisseleri öncülüğünde 14.200 puanın üzerine tırmanan endekste, Yapı Kredi'nin tek başına 4,2 milyar lirayı aşan net alımı günü domine eden en büyük unsur oldu. Satış tarafında ise yabancı payı (BofA) dahil olmak üzere kurumların kâr realizasyonları daha sınırlı ve dengeli kaldı.

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