Küresel finans piyasalarının gözü kulağı kıymetli madenlerdeki sert hareketlerdeyken, Dünya Altın Konseyi (WGC) beklenen 2026 yılı yarıyıl raporunu yayımladı.

Yılın ilk yarısında eşi benzeri görülmemiş bir oynaklığa sahne olan altın piyasası için konsey, ikinci yarıya dair kritik öngörüler paylaştı.

Raporda, makroekonomik risklerin veya jeopolitik gerilimlerin tırmanması durumunda ons altının yeniden 4.500 dolar ve üzerine tırmanabileceği açıklandı.

2026'NIN İLK YARISINDA TESTERE PİYASASI

WGC raporu, 2026'nın ilk altı ayının altın tarihi açısından en sıra dışı dönemlerden biri olduğunu gözler önüne serdi.

Yıla fırtına gibi başlayan ve ocak ayında ABD-İran geriliminin de etkisiyle gün içinde 5.500 dolar/ons seviyesini aşarak tarihi bir rekor kıran değerli metal, ardından sert bir kâr realizasyonuna maruz kaldı.

Haziran ayı sonu itibarıyla 4.000 doların altına sarkan ons altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmiş olsa da son 12 aylık periyot incelendiğinde hâlâ küresel çapta en iyi performans gösteren varlıklar arasındaki yerini koruyor.

ALTIN TEMMUZ AYLARI VE YILIN İKİNCİ YARISINI SEVİYOR MU?

Tarihsel olarak yaz aylarında Asya pazarındaki fiziksel talep dengeleri ve merkez bankalarının pozisyon almaları, altının yönünde belirleyici oluyor.

Konsey, mevcut fiyat seviyelerinin küresel büyüme ve enflasyon beklentileriyle uyumlu olduğunu belirterek, kısa vadede altının yüzde 5'lik dar bir bantta (4.100 dolar ekseninde) sakin bir konsolidasyon dönemi geçirebileceğini öngörüyor.

Ancak temmuz ayı ile birlikte girilen yılın ikinci yarısında kartlar yeniden dağıtılabilir.

ALTINI UCUZ BULANLAR TABAN FİYATI KORUYACAK

WGC, olumlu senaryoların aksine güçlü ekonomik büyüme ve sakin piyasa koşullarının fiyatları bir miktar daha aşağı çekebileceğini kabul ediyor.

Ancak konsey, mevcut seviyelerden yaşanacak yüzde 10'luk olası sert düşüşlerin, altını "ucuz" bulan kurumsal ve bireysel yatırımcıların yoğun alım talebiyle karşılaşacağını ve bu durumun taban fiyatı koruyacağını vurguluyor.

4.500 DOLARI TETİKLEYECEK SENARYOLAR

Ekonomim'in aktardığı verilere göre Dünya Altın Konseyi altının yeniden ivme kazanarak 4.500 dolar sınırını aşmasını sağlayabilecek senaryoları şöyle sıraladı:

• Küresel ekonomik görünümün beklenenden daha fazla bozulması,

• Jeopolitik risklerin (özellikle Ortadoğu ve Asya eksenli) yeniden tırmanışa geçmesi,

• Merkez bankalarının faiz artırım döngülerini sonlandırıp faiz indirim beklentilerini öne çekmesi,

• Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının güçlü fiziksel alımlara devam etmesi.

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