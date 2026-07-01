Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

Güne dinamik bir seyirle başlayan standart altının kilogram fiyatı, seans içinde en düşük 5 milyon 955 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 70 bin lira seviyelerini test etti.

Gün kapanışına doğru gelen alımlarla birlikte dünkü 6 milyon 51 bin 500 liralık kapanış seviyesinin üzerine çıkan altın, yüzde 0,2’lik sınırlı artışla günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamladı.

MİLYARLIK DEV HACİM

Kıymetli madenler piyasasındaki işlem yoğunluğu parasal verilere de yansıdı. Gün sonunda piyasada gerçekleşen işlem hacmi ve miktarları şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Miktarı: 5 bin 341,16 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 31 milyar 974 milyon 120 bin 392,26 TL

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 31 milyar 976 milyon 695 bin 390,77 TL

Bu verilerle birlikte piyasadaki toplam işlem hacminin neredeyse tamamının altın kontratlarında yoğunlaştığı görüldü.

BORSANIN LİDER KURUMLARI BELLİ OLDU

Altın borsasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasaya yön veren kurumları da netleşti. KMKTP'de bugün en fazla işlem gerçekleştiren aktörler sırasıyla şu kurumlar oldu:

• Ziraat Bankası

• Türkiye Vakıflar Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Aizona Kıymetli Madenler

Altının kilogram fiyatının 6 milyon lira bandının üzerinde kalıcı olma çabası, küresel ve yerel piyasalardaki risk iştahı dengelenirken kurumsal yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Kamu bankaları ve katılım finans devlerinin işlemler listesinde başı çekmesi ise dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

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