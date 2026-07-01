Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY), 1 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle kâr payı dağıtım sürecinin netleştiğini duyurdu.

Genel kurul onayından geçen karara göre dev lastik üreticisi bu yıl ortaklarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

DÖNEM ZARARI NEDENİYLE NAKİT ÇIKIŞI OLMAYACAK

Goodyear Yönetim Kurulu’nun daha önce 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında ortakların oy birliğiyle kabul edildi.

Temettü dağıtılmamasının gerekçesi olarak ise şirketin operasyonel bilançosundaki bakiye gösterildi.

Açıklamada, şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre 2.972.589.159 TL (yaklaşık 2,97 milyar TL) net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin yasal mevzuatları ve tebliğleri gereği, net dönem zararı açığa çıkan şirketlerin kâr payı dağıtımı yapması mümkün olmadığından bu yıl nakit temettü dağıtımı yapılmaması kararlaştırıldı.

GÖZLER YÜZDE 463'LÜK BEDELSİZ SÜRECİNDE

Temettü tarafında nakit çıkışı yapmayacak olan Goodyear’da yatırımcıların ana odak noktası, şirketin iç kaynaklardan yapacağı büyük sermaye artırımı olmaya devam ediyor.

Bilançodaki muhasebesel dönem zararı nedeniyle temettü kapısını kapatan GOODY, mevcut sermayesini yüzde 463 oranında bedelsiz artırmak için geri sayımı başlattı.

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