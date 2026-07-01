Merko Gıda yönetim kurulu tarafından haziran ayı başında alınan bedelli sermaye artırımı kararına ilişkin resmi süreç resmen başladı.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvurunun elektronik ortamda yapıldığını duyurdu.

İşte şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamadan öne çıkan tüm detaylar:

SERMAYE İKİ KATINA ÇIKIYOR: 1,7 MİLYAR TL HEDEFİ

Yönetim kurulunun 10 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, şirketin mevcut 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 100 oranında artırılacak.

Artırım tutarının 850.000.000 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, Merko Gıda’nın yeni çıkarılmış sermayesi tam iki katına çıkarak 1.700.000.000 TL seviyesine ulaşacak.

RÜÇHAN HAKKI VE SATIŞ DETAYLARI

Yatırımcıların mevcut payları oranında yeni hisse alabilmelerini sağlayan yeni pay alma (rüçhan) haklarına ilişkin detaylar ise şu şekilde şekillendi:

• Rüçhan Hakkı Fiyatı: Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı, nominal değer üzerinden 1,00 TL olarak belirlendi.

• Birincil Piyasada Satış: Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarının ardından kalan paylar olması durumunda, bu hisseler Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da halka arz edilecek.

• Satın Alma Taahhüdü Yok: Şirket tarafından yapılan önemli bir diğer bilgilendirmeye göre; Borsa İstanbul'da yapılacak satış süresi sonunda satılamayan paylar kalması halinde, bu paylar için AG Girişim Holding A.Ş. tarafından herhangi bir satın alma taahhüdü bulunmuyor.

RESMİ BAŞVURU 1 TEMMUZ İTİBARIYLA İLETİLDİ

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamada, sürecin resmi takvimiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Şirket yönetimimizce 10.06.2026 tarihinde alınan bedelli sermaye artırım kararına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılması gereken başvurumuz, elektronik ortamda 01.07.2026 tarihi itibari ile yapılmıştır."

Merko Gıda'nın nakit girdisi sağlamak amacıyla başlattığı bu bedelli sermaye artırımı süreci, SPK'nın onay vermesinin ardından rüçhan hakkı kullanım tarihlerinin ilanıyla devam edecek.

İlgili tarihte elinde MERKO hissesi bulunduran yatırımcılar, her 1 lot hisse için 1,00 TL ödeyerek sermaye artırımına katılabilecek.

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