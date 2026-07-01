Yapay zeka dalgasının iş gücünü tehdit ettiği küresel piyasalarda, ezber bozan bir tersine göç hikayesi yaşanıyor.

ABD'li otomotiv devi Ford, üretim hatlarında insan faktörünü devre dışı bırakıp tamamen yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerine güvenmenin faturasını ağır ödedi.

Bloomberg tarafından paylaşılan verilere göre şirket, sistemlerin beklentileri karşılayamaması üzerine, son üç yılda işten çıkardığı 350'den fazla kıdemli mühendisi yeniden kadrosuna katmak zorunda kaldı.

Deneyimli mühendisler hem üretim hattındaki kritik arızaları henüz oluşmadan engelliyor hem de kendilerinin yerine getirilen yapay zeka sistemlerini eğitmek için yoğun bir mesai harcıyor.

"HATA YAPTIK, SİSTEMLERE GEREĞİNDEN FAZLA GÜVENDİK"

Yaşanılan bu stratejik geri adımı açık yüreklilikle itiraf eden Ford Baş İşletme Görevlisi (COO) Kumar Galhotra, otomatik kalite kontrol sistemlerine haddinden fazla güvendiklerini belirtti. Galhotra süreci şu sözlerle özetledi:

"Yapay zekadan istediğimiz sonuçları alamadık. Deneyimli uzmanlarımızı sahaya geri getirdik ve onlar, kronik sorunları daha üretim aşamasına geçmeden tespit etmeye başladılar."

Ford Araç Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Poon da benzer bir özeleştiride bulunarak, yapay zekanın mucizevi bir değnek olmadığını vurguladı. Poon, "Yapay zekanın başarısı, onu besleyen ve eğiten bilginin kalitesine bağlıdır. Biz sadece sistemi kurup tasarım verilerini yükleyerek kusursuz ürünler elde edebileceğimizi düşündük ve büyük bir hata yaptık" ifadelerini kullandı.

16 YIL SONRA GELEN ZİRVE VE GEÇMİŞİN İZLERİ

Mühendislerin fabrikalara dönüşü, şirketin performans tablolarına anında yansıdı. Otomotiv sektörünün en prestijli analizlerinden biri olan J.D. Power İlk Kalite Araştırması'nda Ford, ana akım otomobil markaları arasında tam 16 yıl aradan sonra ilk kez birinci sıraya yükseldi.

Buna rağmen Ford, geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü eski modellerindeki kronik hatalar nedeniyle ABD'de hala "en fazla araç geri çağıran" üreticilerden biri konumunda. Şirket yönetimi, bu durumun mevcut insan kaynağından değil, geçmişteki hatalı otomasyon ve yazılım politikalarından kaynaklandığını savunuyor.

YENİ DÖNEM: YAPAY ZEKA VE İNSAN MUHAKEMESİ BİR ARADA

Ford'un yaşadığı bu deneyim, endüstride yapay zekanın "insanın yerini alacak bir güç" olmaktan ziyade, "insanın elini güçlendiren bir araç" olarak konumlandırılması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Milyarlarca dolarlık otomasyon yatırımlarına devam edeceğini belirten otomotiv devi, karmaşık kalite sorunlarında insan muhakemesinin, sezgisinin ve tecrübesinin yerini hiçbir yazılımın tutamayacağını kabul ederek yeni dönemde "hibrit" (insan + yapay zeka) bir denetim modeli uygulayacağını ilan etti.