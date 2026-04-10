BIST 100 endeksi, güne yükselişle başladıktan sonra ivmesini artırarak yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanan endeks, 13.884,32 puana ulaşarak tüm zamanların en güçlü performanslarından birini sergiledi.

Piyasadaki alıcılı seyirde HSBC’nin performansı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Kurumun gün içindeki net hacmi 995.167.508 TL (yaklaşık 1 milyar TL) oldu.

Kaynak: Forinvest

SASA VE BANKACILIK ÖN PLANDA

Saat 17.15 itibarıyla HSBC’nin alım tarafındaki iştahı, belirli hisselerde yoğunlaştı. Kurumun toplam alımlarının yarısından fazlası tek bir kağıda kanalize oldu:

• SASA: yüzde 54,62’lik pay ve 58,3 milyon lotluk alımla HSBC’nin bugünkü favorisi oldu.

• ISCTR: Bankacılık endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 17,47 pay ile ikinci sırada yer aldı.

• EREGL & CANTE: Listenin devamında sırasıyla yüzde 7,97 ve yüzde 6,05’lik paylarla dikkat çekti.

DEMİR-ÇELİK VE HAVACILIKTA KAR REALİZASYONU

HSBC, bazı lokomotif hisselerde ise satış yönlü pozisyon aldı. Satışların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• KRDMD: Yüzde 32,57’lik oranla HSBC’nin en çok satış yaptığı hisse oldu.

• THYAO & TUPRS: Havacılık ve enerji devlerinde yaklaşık yüzde 10 ve yüzde 7’lik satışlarla kar realizasyonuna gidildi.

• EKGYO & AKSEN: Satış listesinin diğer önemli başlıkları olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 398.5 13.318.382.271,25 % 5.77 18:10 THYAO 323.25 12.800.391.691,50 % 1.17 18:10 SASA 2.62 11.691.849.030,33 % 6.94 18:10 ISCTR 14.71 9.909.951.703,25 % 2.37 18:10 AKBNK 78.4 9.414.498.097,25 % 4.12 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.