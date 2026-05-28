Bank of America'nın yayımladığı son emtia raporuna göre ons gümüş fiyatı 2026 yılının son çeyreğinde 100 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ancak banka, bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini ve 2027'nin ikinci çeyreğinde fiyatların yeniden 75 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirtti.

ALTIN RALLİSİ GÜMÜŞÜ DESTEKLEYEBİLİR

Bank of America Emtia Araştırmaları Başkanı Michael Widmer liderliğindeki analistler, altın fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin gümüşü de yukarı taşıyabileceğini ifade etti.

Özellikle jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin değerli metaller üzerinde destekleyici etki oluşturduğu belirtildi.

SANAYİ TALEBİNDE ZAYIFLAMA RİSKİ

Raporda, yüksek gümüş fiyatlarının sanayi şirketlerini alternatif arayışına ittiği vurgulandı.

Özellikle güneş enerjisi sektöründe:

-Daha az gümüş kullanımına geçildiği

-Bazı alanlarda daha ucuz metallere yönelim başladığı

-Çin'de güneş paneli üretiminin yatay seyrettiği ifade edildi.

Analistler, küresel güneş enerjisi kurulumlarında yaşanabilecek yavaşlamanın da talep üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

ARZ AÇIĞI KÜÇÜLEBİLİR

Bank of America, son yıllarda devam eden arz açığının da küçülmeye başlayabileceğini düşünüyor.

Rapora göre sanayi kullanımındaki zayıflama nedeniyle gümüş piyasasındaki arz açığı bu yıl yaklaşık %90 daralabilir.

Uzmanlar ayrıca küçük yatırımcı satışlarının bile piyasayı yeniden arz fazlasına taşıyabileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Raporda İran'daki savaşın enerji güvenliği endişelerini artırdığı ve bunun yeşil enerji yatırımlarına ilgiyi desteklediği belirtildi.

Öte yandan ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden gündeme gelen ticaret müzakerelerinin de piyasada belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Analistler, Kanada ve Meksika'nın ABD'nin en büyük gümüş tedarikçileri arasında yer alması nedeniyle olası tarifelerin fiyatlarda sert hareketlere neden olabileceğini vurguladı.