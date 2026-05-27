Google Haberler

Mayıs ayında yabancı yatırımcı hareketleri hız kazandı. GLRMK'ta 10,06 puanlık düşüş görülürken TURSG tarafında 4,60 puanlık yükseliş öne çıktı.

Borsa İstanbul'da mayıs ayında yabancı yatırımcı hareketleri dikkat çekti. Forinvest verilerine göre; Yabancı takas oranı TURSG'de 4,60 puan artarken, GLRMK'ta 10,06 puan geriledi. Listede BRSAN (+4,06), ASTOR (+3,19) yükseliş tarafında öne çıkarken, FROTO (-8,00) ve AKBNK (-3,38) tarafında dikkat çeken düşüşler yaşandı.

MAYISTA YABANCI GİRİŞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU HİSSELER

TURSG: %7,09 → %11,69 (+4,60)
BRSAN: %7,93 → %11,99 (+4,06)
IZENR: %9,30 → %13,32 (+4,02)
EUPWR: %11,39 → %15,12 (+3,73)
DAPGM: %7,05 → %10,69 (+3,64)
ASTOR: %64,37 → %67,56 (+3,19)
GESAN: %8,52 → %11,31 (+2,79)
ALARK: %11,01 → %13,53 (+2,52)
PETKM: %11,24 → %13,58 (+2,34)
CWENE: %9,39 → %11,61 (+2,22)

Yabancı takasında mayıs hareketi! Hangi hisseleri alıp sattılar?, Görsel 1

MAYISTA YABANCI ÇIKIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU HİSSELER

GLRMK: %20,81 → %10,75 (-10,06)
FROTO: %39,68 → %31,68 (-8,00)
EFOR: %25,42 → %17,48 (-7,94)
BALSU: %13,76 → %6,14 (-7,62)
PASEU: %14,33 → %8,06 (-6,27)
AKBNK: %55,89 → %52,51 (-3,38)
SASA: %17,26 → %13,99 (-3,27)
ECILC: %9,01 → %6,08 (-2,93)
EUREN: %8,77 → %6,20 (-2,57)
TRALT: %25,90 → %23,39 (-2,51)

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yabancı takasında mayıs hareketi! Hangi hisseleri alıp sattılar?, Görsel 2

YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranı, bir hissedeki yabancı yatırımcı payının toplam dolaşımdaki paylara oranını gösteriyor. Piyasada yabancı ilgisinin artması bazı yatırımcılar tarafından uzun vadeli güven göstergesi olarak değerlendirilirken, uzmanlar tek başına yatırım kararı için yeterli görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka talebi şirketi 1 trilyon doların üzerine taşıdı!Yapay zeka talebi şirketi 1 trilyon doların üzerine taşıdı!
Normale göre yüksek hacimli hisseler!Normale göre yüksek hacimli hisseler!

Google Haberler