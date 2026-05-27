Borsa İstanbul'da mayıs ayında yabancı yatırımcı hareketleri dikkat çekti. Forinvest verilerine göre; Yabancı takas oranı TURSG'de 4,60 puan artarken, GLRMK'ta 10,06 puan geriledi. Listede BRSAN (+4,06), ASTOR (+3,19) yükseliş tarafında öne çıkarken, FROTO (-8,00) ve AKBNK (-3,38) tarafında dikkat çeken düşüşler yaşandı.

MAYISTA YABANCI GİRİŞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU HİSSELER

TURSG: %7,09 → %11,69 (+4,60)

BRSAN: %7,93 → %11,99 (+4,06)

IZENR: %9,30 → %13,32 (+4,02)

EUPWR: %11,39 → %15,12 (+3,73)

DAPGM: %7,05 → %10,69 (+3,64)

ASTOR: %64,37 → %67,56 (+3,19)

GESAN: %8,52 → %11,31 (+2,79)

ALARK: %11,01 → %13,53 (+2,52)

PETKM: %11,24 → %13,58 (+2,34)

CWENE: %9,39 → %11,61 (+2,22)

MAYISTA YABANCI ÇIKIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU HİSSELER

GLRMK: %20,81 → %10,75 (-10,06)

FROTO: %39,68 → %31,68 (-8,00)

EFOR: %25,42 → %17,48 (-7,94)

BALSU: %13,76 → %6,14 (-7,62)

PASEU: %14,33 → %8,06 (-6,27)

AKBNK: %55,89 → %52,51 (-3,38)

SASA: %17,26 → %13,99 (-3,27)

ECILC: %9,01 → %6,08 (-2,93)

EUREN: %8,77 → %6,20 (-2,57)

TRALT: %25,90 → %23,39 (-2,51)

YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranı, bir hissedeki yabancı yatırımcı payının toplam dolaşımdaki paylara oranını gösteriyor. Piyasada yabancı ilgisinin artması bazı yatırımcılar tarafından uzun vadeli güven göstergesi olarak değerlendirilirken, uzmanlar tek başına yatırım kararı için yeterli görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.