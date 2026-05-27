Lise ve üniversite eğitimini tamamlayan milyonlarca genç için Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasındaki yaş ve süre kriterleri yeniden gündeme geldi. Mezuniyet sonrası ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanma hakkının belirli şartlara bağlı olması nedeniyle, sürelerin aşılması durumunda gençler prim yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabiliyor.

Mevcut uygulamaya göre belirlenen sınırların sona ermesinin ardından iş hayatına başlamayan veya farklı bir sosyal güvenceye dahil olmayan kişiler için aylık yaklaşık 981 TL GSS primi oluşabiliyor. Aylık yaklaşık 981 TL olan GSS primi, senede toplam 11.772 TL borç oluşturuyor.

LİSE MEZUNLARINDA YAŞ SINIRI 20

Liseden mezun olan gençler için sistemde 20 yaş sınırı bulunuyor. Mezuniyet sonrasında ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanma hakkı devam etse de burada yaş detayı önem taşıyor.

Örneğin 19 yaşında mezun olan bir kişi, iki yıl boyunca değil yalnızca 20 yaşını dolduruncaya kadar bu haktan yararlanabiliyor. Eğer bu süreçte üniversite eğitimi başlarsa yeni öğrenci hakları devreye giriyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA 25 YAŞ SINIRI UYGULANIYOR

Üniversite eğitimini tamamlayan kişiler için mezuniyet sonrası iki yıllık muafiyet süresi bulunuyor. Ancak bu uygulamada da 25 yaş üst sınırı geçerli oluyor.

İki yıllık sürenin tamamı dolmasa bile kişi 25 yaşını doldurduğu anda ücretsiz sağlık hizmeti hakkı sona eriyor. Eğitimine devam eden öğrenciler ise 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

SİSTEM OTOMATİK OLARAK İŞLİYOR

GSS muafiyeti için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Mezuniyet bilgileri MEB ve YÖK sistemleri üzerinden SGK kayıtlarına otomatik aktarılıyor ve süreç sistem tarafından başlatılıyor.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLAR İÇİN DESTEK İMKANI

Aile içinde kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin üçte birinin altında kalıyorsa, GSS primleri devlet tarafından karşılanabiliyor. Uzmanlar bu kapsamda olan kişilerin gelir testi yaptırmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.

NE YAPMALISINIZ?

Sürpriz bir borçla karşılaşmamak için hemen e-Devlet'e girerek SGK tescil ve borç durumunuzu kontrol edin. Eğer aile içi kişi başı geliriniz asgari ücretin 3'te 1'inden azsa, gelir testi yaptırarak bu primi devletin ödemesini sağlayabilirsiniz.