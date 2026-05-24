2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren ödeme döneminde vatandaşların gecikme zammıyla karşılaşmamak için işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON TARİH YAKLAŞIYOR

Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin 2026 yılına ait ilk taksit dönemi mart ayında başlamıştı.

Mükelleflerin, gecikme zammı uygulanmaması için 1 Haziran 2026 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İsteyen vatandaşlar ilk taksit yerine verginin tamamını da aynı süre içerisinde ödeyebilecek.

İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

BORÇLAR DİJİTAL PLATFORMLARDAN SORGULANABİLİYOR

Emlak vergisi borçları e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise belediye vezneleri, belediyelerin internet siteleri veya banka kanalları üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar EFT, havale ve kredi kartı seçeneklerini kullanarak işlemlerini uzaktan tamamlayabiliyor.

BAZI BELEDİYELER İÇİN AYRI İŞLEM GEREKEBİLİR

Belediyenin sistemi e-Devlet ekranında yer almıyorsa, vatandaşların işlemlerini doğrudan ilgili belediyenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

1 Haziran'a kadar ödeme yapılmaması halinde borca gecikme zammı uygulanacağı belirtiliyor.

YENİ EV ALANLAR DİKKAT: İLK YIL VERGİYİ KİM ÖDER?

Emlak dünyasında en çok kavga çıkan ve mahkemelik olunan konulardan biri de yeni satılan evin vergisidir.

Satın alınan yıl: Evi veya arsayı hangi yıl aldıysanız, o yılın emlak vergisini eski sahibi (satan kişi) ödemek zorundadır.

Yeni ev sahibinin sorumluluğu: Yeni alıcı, satın aldığı yıl belediyeye sadece "Beyanname" verir. İlk vergi ödemesini ise bir sonraki yıl (yani bu haber özelinde 2027'de) yapmaya başlar.Eski sahibinin ödemediği geçmiş borçlar yüzünden yeni tapu sahibine haciz veya ceza uygulanamaz.