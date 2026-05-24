Google Haberler

2026 emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor. Ödemelerin 1 Haziran 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor!

2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren ödeme döneminde vatandaşların gecikme zammıyla karşılaşmamak için işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON TARİH YAKLAŞIYOR

Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin 2026 yılına ait ilk taksit dönemi mart ayında başlamıştı.

Mükelleflerin, gecikme zammı uygulanmaması için 1 Haziran 2026 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İsteyen vatandaşlar ilk taksit yerine verginin tamamını da aynı süre içerisinde ödeyebilecek.

İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

Son 7 gün! Ödemeyene her ay katlanarak cezası gelecek, Görsel 1

BORÇLAR DİJİTAL PLATFORMLARDAN SORGULANABİLİYOR

Emlak vergisi borçları e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden sorgulanabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Site yönetimlerinde yeni dönem resmen başladı! Neler değişti? Site yönetimlerinde yeni dönem resmen başladı! Neler değişti?

Ödemeler ise belediye vezneleri, belediyelerin internet siteleri veya banka kanalları üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar EFT, havale ve kredi kartı seçeneklerini kullanarak işlemlerini uzaktan tamamlayabiliyor.

Son 7 gün! Ödemeyene her ay katlanarak cezası gelecek, Görsel 2

BAZI BELEDİYELER İÇİN AYRI İŞLEM GEREKEBİLİR

Belediyenin sistemi e-Devlet ekranında yer almıyorsa, vatandaşların işlemlerini doğrudan ilgili belediyenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kira öderken bu detayı atlamayın: Evden tahliyeye kadar götürüyor Kira öderken bu detayı atlamayın: Evden tahliyeye kadar götürüyor

1 Haziran'a kadar ödeme yapılmaması halinde borca gecikme zammı uygulanacağı belirtiliyor.

Son 7 gün! Ödemeyene her ay katlanarak cezası gelecek, Görsel 3

YENİ EV ALANLAR DİKKAT: İLK YIL VERGİYİ KİM ÖDER?

Emlak dünyasında en çok kavga çıkan ve mahkemelik olunan konulardan biri de yeni satılan evin vergisidir.

Satın alınan yıl: Evi veya arsayı hangi yıl aldıysanız, o yılın emlak vergisini eski sahibi (satan kişi) ödemek zorundadır.

Yeni ev sahibinin sorumluluğu: Yeni alıcı, satın aldığı yıl belediyeye sadece "Beyanname" verir. İlk vergi ödemesini ise bir sonraki yıl (yani bu haber özelinde 2027'de) yapmaya başlar.Eski sahibinin ödemediği geçmiş borçlar yüzünden yeni tapu sahibine haciz veya ceza uygulanamaz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AHES GYO 2026 temettü kararı: Hisse başına 0,07 TL brüt ödemeAHES GYO 2026 temettü kararı: Hisse başına 0,07 TL brüt ödeme
THY küresel devlere göz kırptı! Filo 850 uçağa çıkacakTHY küresel devlere göz kırptı! Filo 850 uçağa çıkacak

Google Haberler