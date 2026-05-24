Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle site aidatlarına ilişkin önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yeni uygulama kapsamında aidat artışları, ek avans talepleri ve yönetim kararlarına yönelik yeni kurallar getirildi.

GEÇİCİ AİDAT UYGULAMASINA SÜRE SINIRI

Yeni düzenlemeyle birlikte site ve apartman yönetimlerinin belirlediği geçici aidatların uygulanma süresi sınırlandırıldı. Buna göre geçici aidatlar en fazla 3 ay boyunca geçerli olacak.

Bu süreç içerisinde aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı belirtilirken, 3 ay içinde olağan veya olağanüstü kat malikleri genel kurulunun toplanması gerekecek.

EK AVANS UYGULAMASI DENETİM ALTINA ALINDI

Düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin maliklerden sınırsız şekilde ek avans toplamasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Uzmanlar, önceki uygulamada bazı site yönetimlerinin malik onayı olmadan yüksek tutarlı ek avans taleplerinde bulunabildiğini belirtirken, yeni sistemle bu sürecin daha kontrollü hale geleceğini ifade ediyor.

YÖNETİM KARARLARINDA ÇOĞUNLUK ŞARTI DEĞİŞTİ

Yeni dönemde toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranında da değişikliğe gidildi.

Daha önce bazı kararlar için aranan 5'te 4 çoğunluk şartı, yeni düzenlemeyle 3'te 2 çoğunluk seviyesine indirildi.

Gayrimenkul uzmanları, düzenlemenin aidatlarda şeffaflığı artıracağını ve yönetim süreçlerinde daha denetlenebilir bir yapı oluşturacağını değerlendiriyor.

Özellikle son dönemde büyükşehirlerde hızla yükselen aidat ücretleri nedeniyle yeni düzenleme milyonlarca site sakini tarafından yakından takip ediliyor.