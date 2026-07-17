Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Haziran 2026 Konut Fiyat Endeksi verileri, konut piyasasında reel değer kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24,5 artarken, aynı dönemde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,11 olarak gerçekleşmesi nedeniyle konut fiyatları reel olarak değer kaybetti. Böylece konutta reel kayıp dönemi 7. ayına ulaştı.

KONUT FİYATLARI ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

TCMB verilerine göre Haziran ayında Türkiye genelinde konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 24,5, aylık bazda ise yüzde 2 yükseldi.

Ancak yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşmesi, konut fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak gerilemeye devam ettiğini gösterdi.

REEL KAYIP 7 AYDIR SÜRÜYOR

Haziran verileriyle birlikte konut piyasasında reel kayıp serisi yedinci aya taşındı.

Nominal fiyat artışları devam etse de enflasyonun altında kalan yükseliş, konut fiyatlarında alım gücü bazında düşüş yaşandığına işaret etti.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE EN HIZLI ARTIŞ İZMİR'DE

TCMB verilerine göre haziran ayında üç büyük şehir arasında en yüksek aylık fiyat artışı İzmir'de görüldü.

İzmir: %3,1

İstanbul: %2,1

Ankara: %1,0

Veriler, İzmir'de konut fiyatlarının İstanbul ve Ankara'ya kıyasla daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu.

KİRA ENDEKSİNDE DE REEL DÜŞÜŞ

TCMB'nin yeni kiracı kira endeksine göre Haziran ayında kira endeksi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 29,2 arttı.

Bu oran, yıllık enflasyonun altında kaldığı için kiralarda da reel bazda yüzde 2,2 düşüş yaşandı.

Öte yandan İstanbul, üç büyük şehir arasında ayrıştı.

İstanbul: %33,4

Ankara: %30,7

İzmir: %28,4

İstanbul'da yıllık kira artışı yüzde 32,11'lik enflasyonun üzerine çıkarak reel artış gösterdi.