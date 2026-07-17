Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Fidelity International, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini yeniden güçlendirdi. Şirketin çoklu varlık portföy yöneticisi Ian Samson, bu yıl 5.600 dolar ile tarihi zirveyi gören ons altında yükseliş trendini destekleyen temel dinamiklerin halen geçerli olduğunu belirterek, 2027 yılında yeni boğa piyasasının başlayacağını söyledi.

"ALTINDA YENİ BOĞA PİYASASI 2027'DE BAŞLAYABİLİR"

Ian Samson, yılın başında Fidelity'nin altın pozisyonunu "ağırlığı artır" seviyesinden "nötr" seviyeye çektiğini hatırlattı. Ocak ayı sonunda 5.600 dolara yaklaşarak rekor kıran ons altının daha sonra sert düzeltme yaşadığını belirten Samson, kısa vadede temkinli olmaya devam ettiklerini ancak uzun vadeli yükseliş beklentilerinden vazgeçmediklerini ifade etti.

Samson, "Altında yeniden ağırlığı artırmayı planlıyoruz. Asıl soru bunun ne zaman yapılacağı" değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTINDA 5.600 DOLAR HEDEFİ YÜZDE 40'TAN FAZLA YÜKSELİŞ ANLAMINA GELİYOR

Ons altın şu sıralarda 3.994,57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fidelity'nin daha önce görülen 5.600 dolarlık zirvenin yeniden test edilebileceği yönündeki beklentisi gerçekleşirse, mevcut seviyeye göre yaklaşık %40,2 oranında yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Türkiye'de ise gram altın 6.059,624 TL, dolar/TL kuru ise 47,16 TL seviyesinde bulunuyor.

Mevcut dolar/TL kurunun değişmediği varsayımıyla, ons altının 5.600 dolara yükselmesi halinde gram altının teorik değeri yaklaşık 8.490 TL seviyesine ulaşabilir. Bu da bugünkü 6.059,624 TL seviyesine göre yaklaşık %40 yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

KISA VADEDE TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Fidelity, altının hemen güçlü bir yükseliş trendine girmesini beklemiyor. Samson, kısa vadede piyasada yükselişi destekleyen ve baskılayan unsurların dengede olduğunu belirterek yıl sonuna kadar altın fiyatlarının mevcut seviyelerin bir miktar üzerinde olabileceğini söyledi.

Ona göre altının yeniden güçlü yükseliş trendine girmesi; petrol fiyatlarının seyri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve piyasada yukarı yönlü momentumun yeniden oluşmasına bağlı olacak.

KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI

Teknik görünümü de değerlendiren Samson, ons altında 4.000 dolar seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlk olumlu sinyalin ise 50 günlük hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkması veya ons altının yeniden 4.300 doların üzerine yerleşmesi olacağını söyledi.

EN BÜYÜK DESTEK MERKEZ BANKALARINDAN

Fidelity'ye göre orta ve uzun vadede altını destekleyen en önemli unsur merkez bankalarının güçlü alımları olmaya devam ediyor.

Samson, hükümetlerin sıkı mali disipline dönmemesi ve merkez bankalarının enflasyonu kalıcı şekilde düşürmekte başarılı olamaması halinde altın için uzun vadeli yükseliş senaryosunun geçerliliğini koruyacağını belirtti. Merkez bankalarının stratejik alımlarının ise altın fiyatlarını destekleyen en güçlü yapısal faktör olmaya devam ettiğini vurguladı.