Cnbc-e'de yer alan habere göre; ABD'de ara seçimlerin yapıldığı 2018 ve 2022 yıllarında temmuz, ağustos ve eylül aylarının tamamının negatif getiriyle kapandığı görülüyor.

2018 yılında temmuzda %2,24, ağustosta %2,14 ve eylülde %0,66 düşen altın, 2022'de ise temmuzda %2,59, ağustosta %2,94 ve eylülde %2,89 değer kaybetti. 2014 yılında da temmuzdaki %3,63'lük düşüşün ardından ağustosta sınırlı yükseliş görülse de eylül ayında %6,18 gerileme yaşandı.

Tarihsel veriler, ara seçim yıllarında yaz aylarının altın açısından zorlu geçtiğine işaret ediyor.

BUNA RAĞMEN TEMMUZ AYLARI GENEL OLARAK GÜÇLÜ

Ara seçim yıllarındaki zayıf performansa karşın altın, normal dönemlerde temmuz ayında yatırımcısına çoğunlukla kazandırdı.

Altın, 2026'da %1,04, 2024'te %5,37, 2023'te %2,29 ve 2020'de %10,79 yükseliş kaydetti. Bu tablo, seçim yıllarında görülen satış baskısının dönemsel bir etki olabileceğini ortaya koyuyor.

ALTIN BU YIL ZİRVEDEN YAKLAŞIK YÜZDE 7 GERİLEDİ

Altının ons fiyatı 29 Ocak 2026'da 5.598,29 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ancak şubat sonunda başlayan jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki satış baskısıyla birlikte fiyatlarda sert geri çekilme yaşandı.

Ons altın halen 4.000 doların üzerinde işlem görse de yıl başındaki zirvesine göre yaklaşık %7 değer kaybetmiş durumda.

GÖZLER 3 KASIM'DAKİ ABD ARA SEÇİMLERİNDE

ABD'de ara seçimler 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyenin 35'i için oy kullanılacak. Yatırımcılar, seçim sürecinin altın fiyatlarında geçmiş yıllardakine benzer bir dönemsel baskı oluşturup oluşturmayacağını yakından izleyecek.