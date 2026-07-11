Ortadoğu'da ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, piyasalarda güvenli liman algısını değiştirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Ons altında satış baskısı hızlandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybederken, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisinde de zayıflama gözlendi.

TD SECURİTİES: YATIRIMCILAR ALTIN VE GÜMÜŞ POZİSYONLARINI AZALTIYOR

CNBC-e'de yer alan habere göre, TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altın piyasasında yaşanan son düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Melek, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, yatırımcıların mevcut süreçte altın ve gümüş pozisyonlarını azaltmayı tercih ettiğini ifade etti.

Altının ons fiyatındaki gerilemeye dikkat çeken Melek, "ABD ve İran arasındaki gerilimin yeniden başlaması ana faktör. Yatırımcılar şu aşamada ellerinde altın ve gümüş tutmak istemiyor. 4.100 dolar seviyesine doğru hareketin sebebi tam olarak bu." değerlendirmesinde bulundu.

FED BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi.

Yatırımcılar, başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının daha sıkı para politikası izleyebileceğini değerlendirirken, CME FedWatch verilerine göre piyasalar Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlıyor.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, analistler kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının mesajlarının değerli metallerin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Ekonomim

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