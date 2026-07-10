Haftanın son işlem gününe girerken yatırımcılar ve birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gözlerini kuyumculardan gelecek son rakamlara çevirdi.

10 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatları yeni bir tarihi eşiği geride bıraktı.

Ons altının uluslararası piyasalarda 4.100 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı 6.244 TL seviyesine ulaşarak haftanın en yüksek seviyesini test etti.

10 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 07:00 itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış fiyatları şöyle:

Ons altın: 4.121,32 Dolar

Gram altın: 6.227 TL

Çeyrek altın: 10.237,00 TL

Yarım altın: 20.455,00 TL

Tam altın: 40.624,37 TL

Cumhuriyet altını: 40.716,00 TL

Gremse altın: 101.872,47 TL

YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

• Küresel Ons Desteği: Ons altının 4.121,32 dolar seviyesine kadar tırmanması, iç piyasadaki tüm altın ürünlerini doğrudan yukarı taşıdı. Küresel enflasyonist baskılar ve makroekonomik belirsizlikler, güvenli liman olan altına talebi artırmaya devam ediyor.

• Yatırımcının Gözü Çeyrek ve Yarımda: Düğün sezonunun tam ortasında olunması sebebiyle fiziki altına olan talep de zirvede. Serbest piyasada çeyrek altın 10.237 TL'den işlem görürken, yarım altın ise 20.455 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, ons altındaki yön yukarı yönlü kaldığı sürece iç piyasada gram altındaki yükseliş trendinin korunabileceğini belirtiyor. Ancak cuma günü kapanış pozisyonları öncesi kâr satışlarına karşı yatırımcıların temkinli olması öneriliyor.

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