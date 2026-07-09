Banka, kısa vadede ons altında 3.800-4.700 dolar bandını öngörürken, yıl sonu hedefini 4.750 dolar olarak açıkladı.

Altın fiyatları, güvenli liman talebindeki zayıflama ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. 9 Temmuz itibarıyla spot altın 4.063 dolar seviyesinde işlem görürken, küresel yatırım bankası HSBC değerli metale ilişkin beklentilerini güncelledi.

HSBC TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

HSBC, 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara, 2027 yılı beklentisini ise 5.000 dolardan 4.925 dolara düşürdü.

Banka, altının 2026 yılının geri kalanında 3.800-4.700 dolar aralığında işlem görmesini beklerken, yıl sonu hedef fiyatını 4.750 dolar olarak açıkladı.

Kaynak: TradingView

FED POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

HSBC raporda Fed'in Haziran toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen enflasyonun hedef seviyenin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüksek faiz ortamının bir süre daha korunabileceği mesajı verdiği hatırlatıldı.

Bu görünümün dolar ve ABD tahvil faizlerini desteklediği, bunun da faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

UZUN VADELİ DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLER SÜRÜYOR

HSBC, kısa vadeli baskılara rağmen altının uzun vadede destek bulmaya devam edebileceğini belirtti.

Bankaya göre;

Yüksek enflasyon,

Artan kamu borcu,

Para politikasına ilişkin belirsizlikler,

Merkez bankalarının güçlü altın alımları

değerli metal için önemli destek unsurları olmaya devam ediyor.

Özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları destekleyen temel faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca artan üretim maliyetleri, düşük tenörlü cevherler ve yeni maden projelerinin uzun sürede devreye alınması nedeniyle altın arzının kısa vadede hızlı şekilde artırılmasının zor olduğu ifade edildi.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

HSBC'nin değerlendirmesine göre teknik görünümde satıcılı seyir devam ediyor.

Bankanın analizinde;

İlk destek: 4.024 dolar

İkinci destek: 3.962 dolar

Ana destek: 3.903 dolar

olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise;

İlk direnç: 4.091 dolar

İkinci direnç: 4.157 dolar

Üçüncü direnç: 4.222 dolar

seviyeleri izlenecek.

Raporda ayrıca yaklaşık 4.257 dolar seviyesindeki 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın, kısa vadeli yükselişleri sınırlayabilecek önemli bir teknik direnç noktası olduğu belirtildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.