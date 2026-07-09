Küresel yatırım bankaları altın fiyatlarına ilişkin yeni beklentilerini açıkladı. Scotiabank üç farklı senaryo paylaşırken, Bank of America, JPMorgan ve Deutsche Bank da uzun vadeli tahminlerini güncelledi. Analizlerde ons altında 3 bin 150 dolardan 6 bin doların üzerine uzanan geniş bir fiyat aralığı öne çıktı.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarına yönelik tahminler de güncellendi. Dünyanın önde gelen yatırım bankaları, ons altının geleceğine ilişkin farklı senaryolar paylaşırken, uzun vadede yükseliş beklentilerini büyük ölçüde korudu.

Orta Doğu'da artan gerilimle güvenli liman talebinin güçlenmesi sonucu ons altın 4 bin 103 dolar, gram altın ise 6 bin 176 TL seviyelerine yükseldi.

SCOTİABANK'TAN ÜÇ FARKLI SENARYO

Scotiabank, altın fiyatlarına ilişkin hazırladığı analizde reel faizler, dolar endeksi, enflasyon ve petrol fiyatlarını baz alarak üç farklı senaryo oluşturdu.

Bankaya göre mevcut ekonomik göstergeler dikkate alındığında altının adil değeri 3 bin-3 bin 300 dolar bandında bulunuyor. Buna karşın spot fiyatın 4 bin 100 dolar seviyesinde olması, piyasada önemli ölçüde risk primi fiyatlandığına işaret ediyor.

İlk senaryoda, 2026 ve 2027 yıllarında birer faiz artışı, dolar endeksinin 102-103 bandında kalması ve enflasyonun yüzde 4,5 seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Bu durumda altının adil değerinin 2026'da 3 bin 221 dolar, 2027'de ise 3 bin 103 dolar olacağı hesaplanıyor.

Ancak risk priminin yüzde 25 seviyesinde kalması halinde ons altının 4 bin 300-4 bin 150 dolar aralığında işlem görebileceği tahmin ediliyor. Risk priminin tarihsel ortalamalara gerilemesi durumunda ise fiyatın 3 bin 525-3 bin 650 dolar bandına çekilebileceği belirtiliyor.

EN İYİMSER SENARYODA 5 BİN DOLAR

Scotiabank'ın en olumlu senaryosunda ise faizlerin sabit kalması, 2027 yılında faiz indirimlerinin başlaması, doların zayıflaması ve enflasyonun yüzde 3,5 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Bu senaryoda risk priminin yüzde 35'e yükselmesi halinde ons altının 2026'nın geri kalanında ortalama 4 bin 700 dolara, 2027 yılında ise 5 bin dolara ulaşabileceği ifade edildi.

Risk priminin yüzde 43 seviyesine çıkması halinde ise teorik olarak ons altının 5 bin 700 dolara kadar yükselebileceği hesaplandı.

KÖTÜMSER SENARYODA 3 BİN 150 DOLAR

Bankanın daha sıkı para politikasını esas alan üçüncü senaryosunda ise bu yıl bir, 2027 yılında iki faiz artırımı yapılması halinde altının adil değeri yaklaşık 3 bin dolar seviyesine geriliyor.

Risk priminin yüzde 15'e düşmesi durumunda ons altının 3 bin 525 dolar, yüzde 5'e gerilemesi halinde ise 3 bin 150 dolar seviyesine kadar düşebileceği öngörülüyor.

BANK OF AMERİCA TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Öte yandan Bank of America, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini güncelleyerek 2026 yılı ortalama ons altın tahminini yüzde 14 aşağı yönlü revize etti ve 4 bin 360 dolar seviyesine çekti.

Banka, kısa vadeli revizyona rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu ve ons altında 5 bin dolar hedefini yineledi.

Kaynak: TradingView

JPMORGAN VE DEUTSCHE BANK İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

Altın piyasasına yönelik iyimser beklentilerini sürdüren kurumlar arasında JPMorgan ve Deutsche Bank da yer aldı.

İki banka da 2027 yılında ons altının 6 bin doların üzerine çıkabileceği görüşünü korurken, JPMorgan, Fed'in beklenenden erken faiz artırması halinde altın fiyatları üzerinde baskı oluşabileceğine dikkat çekti.

PİYASA BEKLENTİSİ 5 BİN DOLARA YAKLAŞIYOR

Scotiabank'ın derlediği verilere göre, 27 finans kuruluşunun ortalama tahmini, ons altının 2026 yılında 4 bin 759 dolar, 2027 yılında ise 4 bin 993 dolar seviyesine ulaşacağı yönünde.

Scotiabank ise kendi baz senaryosunda, 2026 ve 2027 yılları için ons altının yaklaşık 4 bin 600 dolar seviyesinde dengelenmesini bekliyor. Banka, altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurun ekonomik göstergelerden ziyade jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı risk algısı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Dünya

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