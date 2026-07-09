Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin sınırlı incelemeden geçmiş finansal raporların 12 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesinin planlandığı bildirildi.

Böylece Sabancı Holding, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos 2026 Salı günü seans kapanışının ardından yatırımcılarla paylaşacak.

Şirketin açıklayacağı finansal sonuçlar, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecek.

SAHOL HİSSESİ GÜNCEL FİYAT

SAHOL hissesi TSI 13.31 itibarıyla yüzde 0,44’lük düşüş ile 89,6 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 8,46 prim kaybetti

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