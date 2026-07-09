Borsa İstanbul'da yabancı kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını gösteren takas verileri, 2026 yılının ilk yarısında ezber bozan bir strateji değişikliğini gözler önüne serdi.

Yabancı fonlar, yıllardır süregelen klasik banka ağırlıklı portföy yapısından keskin bir şekilde uzaklaşarak savunma sanayii, enerji altyapısı, perakende tüketim ve seçilmiş reel sektör şirketlerine güçlü bir yönelim gerçekleştirdi.

Ağırlıklı olarak yabancı kurumsal yatırımcılara saklama hizmeti veren en büyük kuruluşlardan olan Citibank’ın takas verilerindeki bu dramatik değişim, borsadaki yeni trendlerin de şifresi niteliğinde.

YABANCININ GÖZDESİ SAVUNMA VE ENERJİ OLDU

Yılbaşından bu yana takas verilerinde milyarlarca liralık hacimlerle en dikkat çekici artışlar savunma sanayii ve enerji altyapısı temalarında yaşandı. Bu alanda zirveyi çeken iki şirket, tek başına toplam yabancı girişlerinin aslan payını oluşturdu:

• ASELSAN (ASELS): Yabancı takas payı yılbaşındaki 119,5 milyar TL seviyesinden 183,9 milyar TL'ye fırlayarak tam 64,32 milyar TL net artış kaydetti ve listenin birinci sırasına yerleşti.

• ASTOR Enerji (ASTOR): Enerji altyapısı tarafında öne çıkan şirketin takas değeri 11,1 milyar TL’den 58,8 milyar TL’ye ulaşarak 47,64 milyar TL artış gösterdi.

REEL SEKTÖR VE TÜKETİM HİSSELERİNE SEÇİCİ İLGİ

Yabancı kurumsal yatırımcıların defansif ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlerde seçici bir şekilde pozisyon artırdığı görüldü:

• Perakende ve Gıda: BİM (BIMAS) takaslarında 26,84 milyar TL, Coca-Cola İçecek (CCOLA) tarafında ise 14,51 milyar TL artış yaşandı.

• Enerji ve Sanayi: Dev sanayi şirketlerinden TÜPRAŞ’a (TUPRS) 17,49 milyar TL, Ereğli Demir Çelik’e (EREGL) ise 12,40 milyar TL yabancı ilgisi gerçekleşti.

• Finans, İletişim ve Diğer: Katılım finansmanda Katılım Evim (KTLEV) 13,20 milyar TL, Destek Finans Faktoring (DSTKF) 11,73 milyar TL, Koç Holding (KCHOL) 11,00 milyar TL ve Turkcell (TCELL) 7,70 milyar TL takas artışıyla yabancıların radarına girdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK KAÇIŞ VE EN ÇOK AZALANLAR

Madalyonun diğer yüzünde ise yabancı yatırımcıların milyarlarca liralık pozisyon kapattığı hisseler yer alıyor.

Özellikle bankacılık endeksindeki büyük ağırlık azaltımı, bu dönemin en net strateji ayrışması oldu:

• Kiler Holding (KLRHO): Yılın ilk yarısında yabancı takas payı 18,6 milyar TL'den 3,7 milyar TL'ye inerek tam 14,94 milyar TL ile en sert çıkışın yaşandığı tahta oldu.

• Bankalarda Kitlesel Çıkış: Garanti BBVA (GARAN) takası 12,99 milyar TL erirken, Yapı Kredi (YKBNK) 5,15 milyar TL ve Akbank (AKBNK) 4,79 milyar TL düşüş gösterdi.

• Otomotiv ve Havacılık: Sanayi devi Ford Otosan (FROTO) 9,66 milyar TL, TAV Havalimanları (TAVHL) 7,07 milyar TL ve havayolu şirketi Pegasus (PGSUS) 3,11 milyar TL takas azalışıyla kan kaybeden diğer büyük hisseler oldu.

• Holding ve Lojistik: Reysaş GYO (RGYAS) 3,82 milyar TL, Pasifik Avrasya Lojistik (PASEU) 3,66 milyar TL ve Sabancı Holding (SAHOL) 3,65 milyar TL yabancı çıkışına sahne oldu.

Uzmanlar, saklama kuruluşları arasındaki hesap hareketlerinin, hisse transferlerinin ve müşteri değişimlerinin de bu rakamları etkileyebileceğini hatırlatıyor.

Bu nedenle takas verilerindeki sinyallerin; işlem hacmi, resmi yabancı sermaye giriş-çıkış istatistikleri ve şirketlerin genel temel analiz verileriyle kombine edilerek takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 335.25 11.239.311.756,25 % 0.98 13:39 ASELS 360.25 8.836.272.612,75 % -4.44 13:39 BETAE 77.8 7.124.208.756,00 % 9.96 13:39 SASA 2.3 5.502.718.050,79 % 3.14 13:39 ASTOR 313 5.341.358.363,75 % -1.42 13:39 Tüm Hisseler

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