Endeks yazım sırasında yüzde 0,13 düşüşle 14.172 puandan işlem görürken düşen ve yükselen hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Temmuz Perşembe gününe yüzde 0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı. Ancak açılışın ardından satışların etkisini artırmasıyla endeks yön değiştirdi.

Haber yazımı sırasında BIST 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 14.172 puan seviyesinde işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün ilk bölümünde en fazla yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

GOLDA: %9,98

KONTR: %9,80

BETAE: %8,76

BIGTK: %7,70

CELHA: %7,66

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Satış baskısının etkili olduğu hisseler ise şöyle oldu:

SVGYO: -%10,00

EMPAE: -%9,37

ARMGD: -%9,25

GEREL: -%7,67

VKFYO: -%7,04

Piyasalarda günün geri kalanında yurt içi veri akışı ile küresel piyasalardaki gelişmelerin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.