Şirket, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi ihalesini kazandığını duyurdu.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir ihale kazandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen "Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisans Güncelleme Hakkı, Eğitim ve Teknik Destek Alımı" ihalesinde en iyi teklif Forte tarafından verildi ve ihale şirket uhdesinde kaldı.

KAP açıklamasında, ihale kapsamında şirkete sözleşmeye davet yazısının iletildiği belirtilirken, sözleşme bedelinin 18 milyon 895 bin TL olduğu açıklandı.

Şirket, söz konusu ihalenin Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi lisans güncelleme hakkı, eğitim ve teknik destek hizmetlerini kapsadığını bildirirken, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

FORTE HİSSELERİ GÜNCEL DURUM

FORTE (Forte Bilgi) TSI 13.42 itibarıyla yüzde 0,43’lük yükselişle 92,85 TL’den işlem gördü.

Hisseler haftalık bazda yüzde 0,43, aylık bazda yüzde 1,38 düştü.

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