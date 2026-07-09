Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in THY hakkındaki güncel değerlendirme notları duyuruldu.

Fitch, zorlu küresel makroekonomik koşullara ve jeopolitik risklere rağmen Türk Hava Yolları'nın mevcut kredi notunu ve görünümünü koruma kararı aldı.

KREDİ NOTU "BB", GÖRÜNÜM "DURAĞAN" OLARAK TEYİT EDİLDİ

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings tarafından gerçekleştirilen periyodik incelemeler sonucunda alınan kararlar şu şekildedir:

• Ana Kredi Notu: Fitch, Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunu "BB" seviyesinde sabit tuttu.

• Not Görünümü: Ortaklığın geleceğe yönelik mali yapısını ve istikrarını yansıtan not görünümü ise "Durağan" olarak teyit edildi.

SERTİFİKALARA "BB+" GÜVENCESİ

Fitch, şirketin sadece ana notunu teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda geçmiş dönemdeki borçlanma enstrümanlarını da mercek altına aldı.

Türk Hava Yolları'nın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu, ABD doları (USD) cinsinden Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’na ait kredi notu, yatırımcı güvenini destekleyecek şekilde "BB+" olarak teyit edildi.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve havacılık sektörünü baskılayan küresel risklerin zirve yaptığı bu dönemde, Fitch'in THY’nin notunu ve durağan görünümünü koruması piyasalarda olumlu karşılandı.

Bu teyit, Türk Hava Yolları'nın uluslararası borçlanma kabiliyetinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve operasyonel verimliliğinin finansal riskleri başarıyla yönettiğini gösteriyor.

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