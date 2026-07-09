Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık bazda yayımlanan "haftalık menkul kıymet istatistikleri" raporu, yurt dışı yerleşik yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik ilgisinde dikkat çekici bir makas değişimini ortaya koydu.

BORSADA ALIMLAR NEREDEYSE DURMA NOKTASINA GELDİ

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse senedi alımları sert bir ivme kaybı yaşadı.

Bir önceki hafta 203 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen yabancı hisse senedi alımı, son haftada 11,5 milyon dolara kadar geriledi.

Alımlardaki bu keskin düşüşe rağmen, piyasa değerlerindeki değişimlerin de etkisiyle yurt dışında yerleşik kişilerin toplam hisse senedi stoku 41 milyar 387,8 milyon dolardan 41 milyar 697,9 milyon dolara yükseldi.

DEVLET TAHVİLİ (DİBS) VE ÖST TAŞINDI

Hisse senedi tarafındaki zayıflığın aksine, yabancının sabit getirili menkul kıymetlere olan ilgisi hız kesmeden arttı. Özellikle Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yabancı fonların ana odağı olmaya devam etti:

• DİBS Alımları Tırmanışta: Yabancı yatırımcıların haftalık devlet tahvili (DİBS) alımı, bir önceki haftaki 448 milyon dolar seviyesinden 572 milyon dolara yükseldi. Bu güçlü alım dalgasıyla birlikte toplam DİBS stoku 15 milyar 614,7 milyon dolardan 16 milyar 254,3 milyon dolara ulaştı.



• Özel Sektör Tahvillerine (ÖST) Yoğun İlgi: Yabancılar aynı haftalık süreçte 441,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvili (ÖST) alımı gerçekleştirdi. Girişlerin ardından ÖST stoku da 2 milyar 114,7 milyon dolardan 2 milyar 547,2 milyon dolara fırladı.